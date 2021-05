Menos fallecidos, más contagios por Covid-19

La semana 72 del Covid-19 en Panamá terminó con 25 fallecidos (8 menos que la semana pasada) y 3,221 contagios (669 casos más). Se dieron 24.2% menos decesos y 26.2% más infectados que en la anterior medición.

El promedio de muertes fue de 3.57 por día y de 460.1 de contagios. A lo largo de la semana la tasa de positividad fue de 5.51%. Se realizaron 58,499 pruebas (2,787 más).

Publicidad

La semana pasada hubo cada día 95.5 casos más que lo registrado en cada uno de los siete días anteriores.

Ayer se contabilizaron 344 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 370,877.

En las últimas 24 horas no se registró ninguna defunción, y se totalizan 6,296 decesos a lo largo de la pandemia.

En aislamiento domiciliario se reportan 4,768 personas y 258 en hoteles. Los hospitalizados suman 281 en salas y 60 en cuidados intensivos

El Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, resaltó que era la primera vez que, durante esta pandemia, no se ha reportado ningún fallecido.

Sucre recordó que desde hoy es obligatorio el uso de la careta o pantalla facial en el transporte público.

Hasta ayer se han aplicado 834,556 dosis de vacunas. En los circuitos 4-1 y 4-2 en Chiriquí se colocaron más 37,452 dosis de la vacuna Pfizer durante la primera jornada de vacunación para adultos mayores de 60 años, embarazadas y docentes.

Por otro lado, el MINSA destaca que desde que el Aeropuerto de Tocumen retomó sus actividades en octubre de 2020 se han realizado 108,223 pruebas y se han detectado un total de 1,337 viajeros positivos.

Paralelamente, desde la aplicación del Decreto Ejecutivo No.260 y 486, que establece nuevos requisitos de ingreso al país a viajeros procedentes de Suramérica, se han detectado a 96 pasajeros procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela de un total de 14,093 que ingresaron. Unos 281 viajeros que no tienen domicilio declarado o no residen en Panamá han sido trasladados a hoteles NO COVID donde permanecerán hasta hacerle una tercera prueba.

A partir del miércoles se inicia el proceso de vacunación para primeras dosis en los adultos mayores de 60 años y docentes de los circuitos 4-3 y 4-4 de Chiriquí.