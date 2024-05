¡Meto! El tren Panamá-David va porque va, reitera Mulino

El proyecto de construcción tren Panamá David va, no se quedará en una promesa, sino que será una realidad, aseguró el presidente electo José Raúl Mulino.

“El tren va, esa es nuestra obra cumbre, lo que estoy pensando es a qué Roberto Roy encuentro para que haga el tren, no es fácil”, aseguró Mulino.

Mulino señaló que le gustaría que la construcción del tren inicie de David hacia la ciudad capital, pero que eso es algo que no lo decide su persona, ya que las condiciones técnicas a lo mejor no son para que eso sé dé. “Yo no se nada de esto, pero me gustaría porque es mi provincia”, dijo.

“Los trenes son desarrollo, igual que las carreteras, cuando tú más vas abriendo una carretera, algo pasa en los lados con esa carretera, igual con el tren”, aseguró el mandatario electo.

El gobernante se comprometió con este proyecto y algo que le recordó a todos los constructores actuales y los que están por venir, que liciten, generen empleo y “no se acuerden de que yo existo, por favor”. “Nadie puede hablar por mí con nadie, le he dado a todos mi teléfono, este, el único que desde hace muchos años”, acotó.

Recientemente, en una entrevista con la cadena de noticias internacional Reuters, Mulino dijo que quiere hacer un nuevo e importante tren turístico, similar a uno construido en México, un proyecto emblemático de lo que será su administración gubernamental.

El presidente electo expresó que una de las primeras decisiones que va a anunciar es la creación de una Secretaría Nacional de Ferrocarriles.

Aunado a esto, argumentó que se reunió con una empresa portuguesa que participó en la construcción del Tren Maya de México y conoció las ventajas que podría traer al país, y agregó que el proceso de licitación adecuado se iniciará cuando asuma el cargo el próximo 1 de julio.

El hoy presidente electo comentó que por este tema había sostenido algunas reuniones con expertos, entre ellos directivos del Panamá Canal RailWay Company, que funciona como servicio de cargas y pasajeros en Panamá.

Agregó que para realizar este proyecto, le comentaron que tiene que buscarse un buen socio a través de una Asociación Pública Privada (APP). Incluso, se habló que este tren de carga sería una buena opción también para ayudar al sector logístico.

