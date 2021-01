Metro de PanamÃ¡ y Mi Bus recuerdan cambios de horario del 4 al 14 de enero

Desde hoy lunes, 4 de enero, empieza a regir en las provincias de Panamá y Panamá Oeste la restricción de movilidad por género, número de cédula y el toque de queda iniciará a las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m., por lo cual las empresas Mi Bus y el Metro de Panamá han establecido un horario de atención especial al público hasta el próximo 14 de enero.

El Metro de Panamá dio recuerda a la población que han ajustado su horario de atención a los usuarios desde este 4 de enero y hasta el 14 de enero para poder cumplir con los cambios implementados por las autoridades para frenar la propagación de COVID-19 en Panamá.

Según lo dispuesto por la empresa el metro brindará servicio desde de las 5:00 a.m. a 8:00 p.m., solamente de lunes a viernes, ya que debido a la implementación de la cuarentena total de los fines de semana, el servicio no se brindará los sábados y domingos, mientras se mantenga vigente la norma.

De igual forma dieron a conocer que las estaciones Lotería, El Ingenio y Pan de Azúcar de la Línea 1, y las de El Crisol, San Antonio, Don Bosco y Altos de Tocumen de la Línea 2, permanecerán cerradas durante estos días de restricción.

Por su parte la empresa Mi Bus también modificó su horario de operación en la provincia de Panamá, por lo cual durante los días de semana (del 4 al 8 y del 11 al 14 de enero), empezarán a brindar el servicio desde las 4:00 a.m. y hasta a 12.00 m.n., en los servicios troncales (rutas con código M, V, K, I y F), las rutas complementarias (con código C, E Y N) y de corredor (S420 de Pacora y S480 de La Siesta).

Resaltan que el fin de semana que va del 9 al 10 de enero, en la provincia Panamá las rutas troncales, complementarias y de corredor S420 de Pacora, brindarán el servicio de forma continua desde las 5:00 a.m. hasta 8:00 a.m., luego el mismo será suspendido y se reanudará a las 2:00 p.m. hasta 12:00 m.n. Durante estas fechas no operarán las rutas de Merca Panamá ni la del Parque Summit.

Mientras que en la provincia de Colón, en donde la normativa para estas fechas es distinta, se mantendrán el servicio operando de lunes a viernes de 4:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., mientras que durante el fin de semana del 9 de enero la atención al público será de 5:00 a.m. hasta 8:00 a.m y de 2:00 p.m. hasta 10:00 p.m.

