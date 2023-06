Metro lanza licitación por $30 millones para mantenimiento

El Metro de Panamá lanza licitación valuada en $30 millones para contratar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de material rodante, señalización y energía de la Línea 1.

El actual contrato de mantenimiento llegará a su fin el 31 de marzo de 2024, por lo que se busca asegurar la continuidad de estos servicios.



La licitación establece que el servicio deberá ser prestado durante 48 meses a partir de abril de 2024. La presentación de propuestas se llevó a cabo de manera electrónica el 7 de junio, en cumplimiento con el artículo No. 55 del texto único de la Ley No. 22 de 2006, ordenado por la Ley No. 153 de 2020.

La Línea 1 del Metro de Panamá actualmente opera de lunes a viernes en horarios de 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. El sistema de material rodante de la Línea 1 cuenta con un total de 26 trenes interoperables con la Línea 2, cada uno compuesto por cinco vagones. Con el fin de no interrumpir la operación del sistema durante el día, se ha determinado que las actividades de mantenimiento preventivo se llevarán a cabo durante la noche.

El contrato de mantenimiento se divide en tres categorías, reflejando la importancia de cada sistema: el sistema de material rodante con una asignación presupuestaria de $14 millones, el sistema de señalización con $12 millones y el sistema de energía con una inversión de $3 millones.

