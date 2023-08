Mida apoya a productores ante el TPC con Estados Unidos

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, dijo que a Panamá le asiste la razón para revisar con Estados Unidos el Tratado de Promoción Comercial (TPC), en temas relacionados al sector porcino, avícola, productos lácteos y arroz, ya que representan aproximadamente el 60% del sector agropecuario.

Durante su participación en la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Nacional, los representantes de la Asociación Nacional de Porcicultores (ANAPOR), Asociación de Productores Unidos de Panamá (APUP), y la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá (ANAVIP), solicitaron cortesía de sala para que se les respalde en la solicitud de revisión de TPC con Estados Unidos.

Valderrama reiteró el respaldo incondicional, permanente y decidido al sector agropecuario y dijo que como país responsable y soberano hay que apoyar la producción nacional, y que cualquier tratado que atente contra la producción de alimentos, nosotros estamos soberanamente empoderados para tomar la decisión que haya que tomar para garantizar la comida de todos los panameños.

Agregó, que espera que Estados Unidos nos mire como socios estratégicos y que sea más cónsono con las realidades que viven nuestros países, sin agravar situaciones que puedan alterar este sector, lo que podría originar en situaciones de riesgo para el país y la región.

Víctor Epifanio, en representación de la ANAPOR le pidió a la Comisión de Asuntos Agropecuarios el apoyo para solicitar nuevamente la revisión del TPC con Estados Unidos, porque el tiempo se acaba y los sigue afectando las importaciones.

Por su parte, el presidente de la ANAVIP, Luis Carlos Castroverde indicó que los rubros afectados por el TPC con Estados Unidos, representan el 55% del Producto Interno Bruto Agropecuario (PIBA), por lo que ellos no están pidiendo que no entren importaciones, sino que se garantice la coexistencia de la producción nacional con las importaciones y la revisión de estos productos no le hará ningún daño a la economía de este país norteño.

