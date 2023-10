Mides: Vale Digital no llega a comarcas porque reciben TMC

Panamá- Luego de los cuestionamientos públicos sobre la posible existencia de clientelismo en el entrega del Vale Digital, este miércoles la ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, salió a defender el programa y explicó por qué este casi no llega a las áreas comarcales.

Según la titular del Mides, este programa es muy urbano, porque inició en este tipo de áreas, como lo es Cerro Silvestre, en Arraiján (Panamá Oeste), con los listados de personas que estaban con los contratos suspendidos que daban los ministerios de Trabajo y Cultura.

Detalló que en el caso de las comarcas este subsidio casi no se entrega, porque "una de las corresponsabilidades que se incluyen en el programa, es que no puede haber doble beneficio", es decir que si una persona recibe una transferencia monetaria condicionada (TMC), como lo son la Red de Oportunidades, Ángel Guardián, 120 a los 65 y el bono alimenticio Senapan, "no puede recibir el Vale".

"¿Y qué pasa ese programa de transferencia monetaria condicionada, a quién llegan mayoritariamente?", cuestionó, a la vez que ella misma contestó al paso que estas "llegan a esas áreas comarcales", donde, por ejemplo, tan solo en la Comarca Ngäbe Buglé tienen más de 25 mil beneficiarios.

"Por eso es que vemos que en la comarca —la gente— no reciben tanto Vales, pero sí lo reciben en lugares como Colón, Panamá, Panamá Oeste y San Miguelito", las cuales son áreas urbanas, ya que en nuestro país "los programas de transferencias monetarias condicionada tienen un componente muy fuerte de ruralidad".

