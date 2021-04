Mides y diputados reaccionan sobre fallo del caso Arquesio

La ministra de Desarrollo Social y presidente de la junta directiva de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), María Inés Castillo manifestó desconocer los hechos que originó las denuncias por los delitos sexuales en perjuicio de dos mujeres, por el que fue declarado no culpable el diputado del PRD, Arquesio Arias por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Al ser cuestionada como presidenta de la Senniaf por este fallo, la ministra dijo: “no puedo entrar en el tema de fondo en el caso, porque lo desconozco, pero nosotros como gobierno también tenemos en esta Asamblea que se presentó un proyecto de Ley de aumento de penas para los abusos a los mejores de edad”.

Sin embargo, señaló que no puede estar de acuerdo con ningún caso de violación a menores y mostro su rechazo a cualquier tipo de violencia contra mujeres, niños, adolescentes y en general cualquier tipo de violencia.

La diputada Corina Cano, miembro de la comisión de la Mujer, la Juventud, la Niñez y la Familia de la Asamblea Nacional indicó que esa fue una decisión de la Corte Suprema de Justicia, pero que no puede emitir algún juicio porque no ha visto el fallo y no ha tenido acceso al mismo.

Aunque dijo preocuparse por este tipo de fallos, la diputada Cano sostuvo que no lo puede cuestionar porque esa es una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Ellos son independientes, soberanos y toman las decisiones de acuerdo a lo que encuentren en el expediente”.

El diputado independiente, Juan Diego Vásquez insistió que, aunque la decisión del pleno de la Corte que declaró no culpable a su colega Arquesio Arias fue legal, la ley es injusta y discriminatoria, ya que a los diputados los juzgan mayor contundentemente que a cualquier panameño o panameña.

Insta que hay que modificar la norma de procedimiento penal y acabar con esos juicios y normas especiales, “a un panameño cualquiera en un tribunal de juicio ordinario dos personas lo meten preso, ¿porque aquí hay que tener 6 magistrados de la Corte, cuál es la necesidad? Hay que revisar urgentemente esta norma, para que esto no vuelva a ocurrir”, añadió.