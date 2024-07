Migrantes enfrentan graves problemas de salud mental

Salud mental de las personas migrantes en tránsito por Panamá, métodos de estudios y demografía de la población del estudio, salud sexual y reproductiva de los migrantes y hallazgos psiquiátricos fueron algunos de los temas abordados hoy en el Café Científico, organizado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), bajo el título "Estado de Salud de los Migrantes, Casos de Estudio".

El evento, realizado en el Museo de Arte Contemporáneo, reunió a un panel de expertos para presentar las investigaciones realizadas a la población migrante en Darién. El estudio fue realizado en 2022.

Uno de los hallazgos, de acuerdo a Justo Pinzón Espinoza, médico-psiquiatra e investigador de la Universidad de Barcelona, es que la población migrante registró un aumento de problemas mentales a su llegada a Darién. El especialista explicó los resultados obtenidos en el análisis de la salud general, mental y física realizado a la población migrante de tránsito en el país.

"En los migrantes hay una elevada prevalencia de enfermedades febriles, de enfermedades infecciones, no solamente gripe, sino también malaria, también encontramos casos de dengue clásico, pero también agresiones sexuales, embarazos sin control y a nivel de salud mental, 2/3 partes de la población migrante habían sufrido o presentados eventos traumáticos, el 90% cumpliendo criterios de algún trastorno mental que no había sido tratado o detectado por las organizaciones", manifestó el médico.

Pinzón señaló que lo que más le llamó la atención fue la cantidad de casos que se reportan de agresiones sexuales "que en pocos días, es decir 30, desarrollan trastornos mentales, que son basados en el trauma... Aquí (Panamá) nuestras cifras son un 67%, por ejemplo 40 mujeres que me reportaron haber vivido un problema o un evento traumático, la mayoría, es decir el 28% ha sufrido una agresión sexual".

De acuerdo con el psiquiatra, solo un 10% de la población migrante presentaba un problema mental antes de ingresar al Darién, cifra que aumentaba al salir de la estación.

"Antes de entrar a la selva del Darién, solo un 10% presentaba un problema de salud mental y al salir en la estación de migrantes, un 72% de las personas migrantes cumplían con un criterio de trastorno mental, cualquiera de ellos. De un 10 a 72, todos aquellos clínicamente graves", sentenció Pinzón.

En los infantos-juveniles (de 12 años en adelante- menores de 18), se dieron algunos contratiempos, y solo se dio evaluaciones a muestra significativa de los adolescentes, y de estos el problema de prevalencia es el consumo de drogas y también problemas de ansiedad y depresión.

Al ser consultado sobre si los problemas se podrían agravar en el resto del recorrido que hacen los migrantes manifestó: "Las frases que más repetían las personas eran 'no me imaginaba que pudiese ver algo peor que la selva del Darién, la Loma de la Muerte y todas las vivencias que se han tenido ahí, si hubiese sabido, preferiría haber muerto en mi país', una frase que escuché no cinco ni 10 veces... Ahora escuchando a la doctora Madeline, de la Universidad de Colorado, que la travesía de México con los Estado Unidos, tampoco es un camino de rosas".

VIH e infecciones

Joanne Sánchez, ginecóloga-obstetra, manifestó que las personas llegaban a Panamá con VIH e infecciones y no lo sabían e incluso mujeres embarazadas.

"Dentro de los estudios se incluía pruebas de VIH y sífilis, encontramos, entre hombres y mujeres un porcentaje bajo, pero hubo personas que desconocían tener sida", señaló.

En tanto, dijo que para esta altura (2024) ya debe haber un mayor incremento "cuando nosotros fuimos se estaba empezando a dar una elevación súbita en los migrantes, y en los siguientes meses del estudio, esa número siguió incrementando, la verdad que sí (debe haber incremento), inclusive valdría la pena regresar y comparar resultados, y ver cuánto ha aumentado, qué ha pasado".

Por otro lado, destacó que este estudio reveló, además, que eran muchas las mujeres que llegaban en su último trimestre de embarazo a Darién.

"Cuando le preguntamos por qué habían cruzado la selva estando embarazadas, ellas decían que los que estaban viviendo en sus países de residencia era peor de lo que se podía encontrar en el tránsito por el Darién",expresó Sánchez.

Por último, señaló lo importante de estos hallazgos.

"Esta información nos da un pantallazo de lo que está pasando, no conocíamos la enfermedades, las incertidumbres, lo que estaba sucediendo con números claros, y poder escoger personas con diferentes nacionalidades, hacerles laboratorios y examinarlas, nos da una idea de las principales problemas que están enfrentando al entrar al país y de cómo podemos ayudarles, qué intervenciones podemos tener en esas fronteras... Y elevarlos a las autoridades", declaró.

