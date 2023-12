Minera le pide a Mitradel pronunciarse por los contratos suspendidos

La empresa Minera Panamá le solicitó al Ministerio de Trabajo, hoy sábado 2 de diciembre, un pronunciamiento rápido para atender la incertidumbre que vive su fuerza laboral y la de sus familias debido a la falta de respuestas de las autoridades tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

En su comunicado indican que la decisión de suspender más de 7 mil contratos de trabajo, se producen debido a los bloqueos de los guerreros del mar, que batallaron con las autoridades aeronavales y fueron reprimidos en el puerto de Puerto Rincón, causando que no les llegaran insumos, forzando la paralización de labores productivas.

Además de eso, piden el “establecimiento de planes responsables para atender la estabilidad laboral de aquellos colaboradores que la empresa no podrá retener, debido a los últimos acontecimientos”.

“En relación al fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declara la inconstitucionalidad de la Ley 406 de 20 de octubre de 2023, es importante aclarar que hasta que no exista una hoja de ruta claramente por el Gobierno, no se podrá determinar cuántos colaboradores podrán continuar laborando en la empresa en tareas de conservación y mantenimiento (no operacionales), factor clave para evitar desastres ambientales futuros”, puntualizaron.

Finalizan diciendo que están abiertos a entablar un diálogo abierto y constructivo, que permita abordar todas esas preocupaciones.

