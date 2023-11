Minera Panamá anuncia demandas de arbitraje

First Quantum Minerals Ltd, Minera Panamá y Franco-Nevada Corporation enviaron dos notificaciones de intención de presentar demandas arbitrales contra Panamá.

Estas demandas se presentarán ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones bajo el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá (TLC), firmado en 1997

El tres veces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Arturo Hoyos, en sus argumentos ante la máxima instancia judicial para que declare que no es inconstitucional el contrato minero, advierte que Minera Panamá podría reclamar una compensación mayor a los $10 mil millones, sumado a compensaciones en materia de daño emergente y lucro cesante. Hace referencia para ello de la Ley 39 de noviembre de 1997, sobre protección de inversiones de Canadá.

El convenio de protección de inversiones pactado con Canadá mediante la Ley No. 39 de 14 de noviembre de 1997, establece que las inversiones o beneficios de los inversionistas, no podrán ser nacionalizados o expropiados, excepto en caso de finalidad pública, bajo el debido proceso legal, de modo no discriminatorio y mediante indemnización pronta, adecuada, y efectiva.

Tal indemnización se basará en el valor real de la inversión o de los beneficios expropiados inmediatamente antes de la expropiación o en el momento en que la expropiación propuesta se hizo de conocimiento público, lo que quiera que suceda primero.

El Ministerio de Comercio alega que Panamá respondió que ha cumplido con todas sus obligaciones bajo el Derecho Internacional y el Derecho Panameño y que está preparada para defender los intereses nacionales.

