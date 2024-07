Mingob prepara hoja de ruta urgente para emergencias por desastres

En un esfuerzo por responder con celeridad a las emergencias derivadas de desastres naturales, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, presidió una crucial reunión de seguimiento hoy sábado 27 de julio.



En la Mesa Técnica participaron representantes de diversas instituciones, incluyendo el Ministerio de Obras Públicas (Mop), Ministerio de Viivenda y Ordenamiento Territorial (Miviot) , Municipio de Panamá; Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Ministerio de Educación (Meduca). También estuvo presente el viceministro del Miviot, Fernando Méndez, el representante de Juan Díaz, David Bernal, y la constructora Meco.

Durante el encuentro, Montalvo fue enfática: "Hay que tomar decisiones en sitio con los expertos porque estamos contra reloj y las lluvias no van a parar. No se debe repetir que 196 personas en Juan Díaz perdieran enseres y se vieran afectadas".



La ministra subrayó la urgencia de la situación, añadiendo que "ya no hay tiempo para explicar lo que se dejó de hacer, ahora es responder con responsabilidad".

Los miembros de la Mesa Técnica compartieron sus experiencias y conocimientos, destacando la necesidad de definir los enlaces de cada institución y realizar campañas de concientización y prevención. Estas iniciativas se desarrollarán en conjunto con gobiernos locales, empresas privadas, ONG y la misma comunidad, con el objetivo de minimizar el impacto de futuros desastres.

La reunión concluyó con el compromiso de cada participante de trabajar de manera coordinada y eficiente, asegurando que las acciones necesarias se implementen sin demora para proteger a las comunidades más vulnerables.



Por su parte, el Secretario General del Ministerio de Gobierno, Ángel Calderón indicó que la reunión que se verificó entre diversos sectores institucionales de emergencia y la empresa privada fue crucial.



"Lo más importante de la reunión de hoy es que se estableció un enlace y una comunicación inmediata para reaccionar rápidamente en casos de emergencia como los que hemos enfrentado recientemente. El Ministerio de Gobierno, bajo la dirección de la señora ministra, ha jugado un rol fundamental y seguimos trabajando en la prevención, que es lo más recomendable y factible", declaró Calderón.

Preparación y Prevención

Calderón subrayó que el objetivo es estar preparados para evitar situaciones como las que se presentaron en días pasados debido a fuertes lluvias. "Nos enfocamos en estudiar el área, la zona de convergencia, y las zonas críticas que necesitan ser atendidas con mayor brevedad. Es crucial educar a la ciudadanía sobre cómo manejar los desechos para evitar que se conviertan en barreras naturales en caso de emergencias climáticas", explicó el secretario.

Educación y Conciencia Ciudadana

"Queremos enseñar y educar a la población sobre la correcta disposición de desechos y otras medidas preventivas. Solo así podremos enfrentar de manera efectiva cualquier situación climática adversa en el futuro", concluyó Calderón.





