Ministro de Economía ordena suspender licitaciones y contrataciones

El Ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, ha instruido a todas las instituciones públicas a suspender de manera inmediata los actos de licitación, adquisiciones, contrataciones públicas y cualquier iniciativa de gasto nuevo. Esta directiva se oficializa a través de la Circular MEF-2024-26101, emitida el día de hoy.

Según la circular, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se abstendrá de emitir certificaciones de partidas solicitadas por las entidades para las actividades mencionadas. Esta medida se enmarca dentro del cumplimiento estricto del artículo No. 15 de la Ley No. 34 de 2008 de Responsabilidad Social Fiscal, la cual prohíbe a las entidades públicas contraer nuevas obligaciones en los últimos seis meses de gobierno sin contar con la suficiente asignación presupuestaria y que no pueden ser pagadas durante el mismo período fiscal.



Además, la circular indica la suspensión de todas las acciones de personal que conlleven nombramientos y ajustes salariales, con excepción de aquellos cargos amparados por leyes especiales.

La implementación de estas medidas busca asegurar una administración financiera responsable y evitar compromisos fiscales que no puedan ser cubiertos dentro del actual período fiscal. Esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio por mantener la estabilidad económica y garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de responsabilidad fiscal.

La comunidad y las entidades públicas deben estar atentas a nuevas comunicaciones y disposiciones que puedan surgir en este contexto.

