Minsa: 8 defunciones y 722 casos positivos de Covid-19 en Panamá

Panamá contabiliza este lunes 722 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 111,277 y 8 defunciones para alcanzar las 2.348 muertes acumuladas debido al Covid-19. La letalidad es de 2.1%

Hoy, los casos activos suman 21, 234. En domiciliario se encuentran 20,434 personas, de las cuales 20,056 se encuentran en casa y 378 en hoteles.

Los hospitalizados suman 800 y de ellos 690 se encuentran en sala y 110 en UCI.

A la fecha se aplicaron 4,476 pruebas, para un porcentaje de positividad de 16.1% y el número de recuperados asciende a 87,695.

En el mundo se registran 22,953,639 personas recuperadas, mientras que se suman un total de 33,145,948 casos positivos por COVID-19 acumulados y 998,489 defunciones para un porcentaje de letalidad de 3.0%.

Sucre: Ahora, la responsabilidad es de todos

Tras la reapertura de algunas actividades económicas, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, reiteró que “ahora la responsabilidad es de todos”, aunque las autoridades seguirán cooperando para vigilar que se cumplan las medidas de bioseguridad y demás protocolos establecidos.

El ministro Sucre lamentó que a pesar de las acciones que mantiene el Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de Seguridad y la Caja de Seguridad de Social (CSS) y otras instituciones que trabajan en los Equipos Unificados de Trazabilidad, existan “grupitos minoritarios” que insistan en violar las normas establecidas.

Reconoció que la gran mayoría de la población hace el esfuerzo y sigue las normas establecidas por las autoridades de Salud y eso hay que reconocerlo, pero se necesita que cada día sean más los que trabajan por el bienestar de todos los panameños.

El ministro Sucre insistió en que por ahora las playas seguirán cerradas y habrá que esperar hasta otra revisión para tomar una nueva decisión, pues la experiencia de otros países que han abierto sus playas no ha sido positiva.

Con respecto a los grupos que están en desacuerdo con la decisión de suspender la celebración de los carnavales, dijo que a estas alturas, no se puede decir qué sucederá de aquí a enero o febrero para la celebración, pero hasta ahora él se mantiene en que no sería prudente exponer a la gente en este tipo de fiestas.

Sobre la reapertura de restaurantes, centros comerciales y otras actividades económicas dijo que los propietarios de los comercios deben cumplir con los protocolos, al igual que la población que debe seguir con las medidas de bioseguridad.

El ministro Sucre dijo que la población debe tener conciencia de que afuera hay un virus que está a la espera de que se cometa un error y por eso no podemos abrir las puertas.