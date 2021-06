Minsa aprieta con toque de queda

Ante un aumento en la tasa de contagio diario de casi 7% y el incremento a 75 pacientes en cuidados intensivos y 476 hospitalizados en salas, el Ministerio de Salud apretó el toque de queda en casi todo el país de 10:00 p.m. a 4:00 a.m., salvo Bocas del Toro, Darién y Comarca Ngäbe Buglé no se implementaron medidas restrictivas debido a la baja tasa de contagio que mantienen.

A partir del 21 de junio, Panamá Oeste, Pacora en Panamá Este, y todos los corregimientos de Panamá Norte (Ernesto Córdoba Campos, Chilibre, Alcalde Díaz, y Las Cumbres), tendrán toque de queda desde las 10:00 p.m. hasta 4:00 a.m. de lunes a domingo. Igual situación regirá para Colón.

En Coclé el toque de queda será de lunes a domingo, de 10:00 p.m. a 4:00 a.m., y el cierre de comercios a las 9:00 p.m., a partir del 21 de junio. Además, desde el 20 de junio se implementará cuarentena de domingo en el distrito de Aguadulce, sin jornada laboral ni movilidad desde el sábado a las 10:00 p.m. hasta el lunes a las 4:00 a.m.

Para Herrera y Los Santos, desde el 21 de junio, el toque de queda será de lunes a domingo, de 10:00 p.m. a 4:00 a.m., y el cierre de comercios será a las 9:00 p.m. Se exceptúan de estas medidas Ocú, Los Pozos, Pedasí y Pocrí, que mantendrán el toque de queda de 12:00 a.m. a 4:00 a.m.

En Veraguas toque de queda será 10:00 p.m. a 4:00 a.m. de lunes a viernes y cuarentena total los domingos. Se levanta la medida de cuarentena total en distritos de Las Palmas, Cañazas, Montijo, Calobre, Santa Fe, Mariato y Río de Jesús y toque de queda regirá desde la medianoche.

En Chiriquí las medidas permanecerán. El toque de queda se mantiene de 10:00 p.m. a 4:00 a.m. de lunes a sábado, al igual que la cuarentena de domingo. Se exceptúan Tolé, San Lorenzo, y Remedios, donde se levanta la cuarentena de domingo y se flexibiliza el toque de queda que será de 12:00 a.m. a 4:00 a.m.