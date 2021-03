Minsa investigará bailoteo solidario

Tras el vendaval de críticas que generó el bailoteo que se formó en el aniversario del Plan Panamá Solidario en Atlapa, la ministra Consejera de Salud, Eyra Ruiz anunció que el Ministerio de Salud abrirá una investigación de lo ocurrido.

Ruiz manifestó en Eco Tv que conversó con el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre y se concluyó que el evento era para agasajar y dar ánimo a los trabajadores, siempre se les pone música para alegrar las jornadas...pero nada de bailes, por eso el Ministerio de Salud va hacer las investigaciones pertinentes.

El gobierno a través de un comunicado pidió disculpas por el "baile no organizado" sino que cuando el presidente Laurentino Cortizo y ministros llegaron a Atlapa para hacer un reconocimiento a los voluntarios, una de las artistas se acercó a bailar con el vicepresidente (José Gabriel Carrizo), él bailó con ella y bailaron algunos ministros mientras se tocaban las piezas musicales y las imágenes rodaron por redes sociales”.

Se alega que entre los presentes “se encontraban los 400 voluntarios que diariamente laboran sin descanso para garantizar que esas ayudas lleguen a manos de quienes más lo necesitan y quienes son hisopados semanalmente, cumpliendo con las normas de bioseguridad”.

El gobierno explicó que "fue un acto de mucha carga emocional, pero sobrio nada parecido a un baile en toda la regla".

35 segundos de...

En tanto, el ministro y bailarín Rogelio Paredes dijo que tuvo 35 segundos de descuido durante el acto. “Uno puede tener 5 minutos de descuido, lo mío fueron 35 segundos… debo hacer un mea culpa… si mi actuación ha ofendido a alguien, ofrezco disculpas”.

"No fue fiesta, parecía, pero no fue fiesta. En una fiesta tú tienes licor, hielo, waiter, o fuegos artificiales, allí no había nada de eso", aseguró Paredes.

A la pregunta de si caben sanciones, el ministro dijo "yo pienso que no hay necesidad porque lo que había no era una fiesta".

Rognoni: yo bailé sólo

Por su parte el viceministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Carlos Rognoni dijo que la música en vivo, los artistas de reggae, música típica y Djs, “van a amenizar y alegrar, regularmente en la tarima del Panamá Solidario.

Rognoni reconoció que “bailar no es el mejor mensaje o lo más apropiado", pero era un momento de mucha emoción en Atlapa y lo que se estaba haciendo era un reconocimiento por todos los panameños y extranjeros que han dado su mejor esfuerzo por apoyar”.

Rognoni afirmó que participó en la conmemoración y se emocionó también, “yo bailo muy mal la verdad, pero baile solo, uno puede bailar solo y es lo que tocaba, la mayoría bailábamos solos”.

En tanto, el diputado independiente Juan Diego Vásquez preguntó, “¿Qué celebran?: porque se salen con la suya al incumplir muchas de sus promesas, hacen contrataciones sin transparencia, nos encierran más que cualquier país para ellos robar tranquilos, mientras los homicidios subieron en el 2020 y no hay plan económico. Qué pena de gobierno”.

Cámara, Blandón y "El Loco" reprochan

El presidente de la Cámara de Comercio, Jean-Pierre Leignadier también reaccionó para expresar que “vivimos una crisis socioeconómica inédita. Miles de vidas perdidas, empresas cerradas, puestos de trabajo, niños sin educación. ¿Qué celebran? ¡Reprochamos y rechazamos el actuar de las autoridades en Atlapa!

El presidente del partido Panameñista, José Isabel Blandón se preguntó ¿en qué planeta viven? los del gobierno.

Para el exmandatario Ricardo Martinelli "hay que ser descarados para celebrar con la miseria, el desempleo, el hambre y la vida humana. Por eso estamos tan mal por esta falta de contacto con la realidad al vivir rodeados de manzanillos y pelechadores que solo lucran de la miseria humana y nos creen bobos".