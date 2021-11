Minsa y dueños de restaurantes se reúnen

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, sostuvo esta tarde una fructífera y positiva reunión con asociaciones de restaurantes, bares y discotecas y representantes de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCYAP), para solventar dudas en torno al Decreto 852 de 29 de septiembre de 2021 que establece los aforos permitidos para actividades concurridas con motivo del Covid-19.

Sucre solicitó a los representes de los gremios el cumplimiento del Decreto 852 que establece dos tipos de foros para actividades concurridas: el primero, permite el aforo del 100% de la capacidad de las instalaciones, bajo la condición de que las personas que acudan a ellas deben contar con esquema completo de vacunación contra la Covid-19, lo cual deben comprobar presentando la tarjeta de vacunación o el código QR. En este aforo se debe cumplir con las medidas de bioseguridad.

El segundo aforo permitido es el de 50% de la capacidad del local para atención al público en general y se debe mantener un distanciamiento entre las personas que concurran de al menos un metro.

El ministro indicó que siguiendo la política de consulta y de escuchar las opiniones de los sectores para que el país siga avanzando, cuidando la salud de los panameños, los dueños de estos locales deben de cumplir con los aforos establecidos y que permiten que vacunados y no vacunados contra la Covid-19 asistan a locales de diversión y restaurantes.

Manifestó que el Gobierno Nacional respalda a los dueños de locales en el estricto cumplimiento de estos aforos ante posibles amenazas de denuncias en contra de los dueños de locales, ya que las medidas están amparadas en un Decreto Ejecutivo que está en vigencia y tiene su carácter legal.

Sucre les solicitó a los representes de estos gremios a cumplir con estas medidas de aforo porque “no podemos permitir que las cosas de salgan de las manos ni tampoco perder el terreno ganado en pandemia”.

Por su parte Domingo De Obaldía, de la Asociación de Restaurantes de Panamá (ARAP), manifestó que respaldan en su totalidad las medidas del Decreto 852 ya que están “cómodos” con los aforos establecidos y solicitó que los que lo incumplan sean sancionados.

Exhortó a los miembros de la ARAP a cumplir con las medidas de aforos y pedir las tarjetas de vacunación o código QR en los eventos con aforo del 100%.

Abdiel Celis, de la Asociación de Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas (ARBYD), señaló su total respaldo a seguir solicitando la tarjeta de vacunación y código QR a todos los clientes en los aforos al 100%.

Por la CCIAP participó José Rodolfo De La Guardia, tesorero de la junta directiva de ese gremio, quien también indicó que el decreto 852 es claro en sus disposiciones y solicitó a las autoridades aplicar las sanciones a los que incumplan para que no paguen “justos por pecadores” en este tema.

En la reunión también estuvo el viceministro de Comercio e Industrias, Juan C. Sosa; Por el Minsa: la directora nacional de Salud, Melva Cruz; la directora de Asesoría Legal, Indira Rangel; la directora nacional de epidemiología, Lourdes Moreno. Además, estuvieron representantes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

