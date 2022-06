Misión comercial de Panamá en Texas

Con el objetivo de enriquecer el flujo de información y la relación bilateral entre Panamá y los actores en el área de transporte y logística de Texas, una misión comercial concentrados en los sectores marítimo, aéreo y logística de carga, estimada entre al menos 30 ejecutivos del transporte del mencionado estado, socio comercial #1 de Panamá, realizan reuniones hoy lunes 13 y martes 14 de junio en nuestro país.

Esta actividad fue organizada entre la Autoridad para la Atracción de Inversiones y la Promoción de Exportaciones (PROPANAMA) y U.S.-Panamá Business Council (USPA) y con el apoyo Juan B Sosa, U.S. Panamá Business Council en Houston, dándole seguimiento a la histórica visita del presidente Laurentino Cortizo al estado de Texas en junio del 2021; que tienen como anclas principales las alianzas entre el Canal de Panamá, el Puerto de Houston, el aeropuerto Bush Intercontinental y el aeropuerto de Tocumen.

La relación Texas-Panamá, se ha fortalecido desde la expansión del Canal en el 2016, que ha incrementado las actividades con los ocho (8) puertos de alto calado de Texas. Adicionalmente, la expansión del aeropuerto de Tocumen y la proyectada zona logística del aeropuerto refuerza aún más la alianza existente.

Entre las empresas participantes de la misión: Port of Corpus Christi, Port Houston, Port of Gavelston, Greater Houston Port Bureau, Houston,airport System, Port Freeport, Texas EDC, The Vessel GRP, Great Lakes Dredge &Dock, Irvin Chamber of Commerce, entre otras.

Como parte de la agenda de trabajo, hoy lunes 13 de junio, estuvo programado un desayuno en el Hotel La Compañía Salón Roosvelt, Casco antiguo, con altos oficiales gubernamentales tales como: Carmen Gisela Vergara, administradora general de PROPANAMA; Horacio Estrebí, asesor Ministerio de Economía y Finanzas; vice ministro de Comercio e Industria, Omar E. Montilla Morales; Denise Guillen, sub administradora general Autoridad de Turismo de Panamá; Javier Navarrete, Autoridad Marítima Nacional; Jorge Rivera Staff, Secretaría Nacional de Energía; Marcos Cedeño, Aeropuerto de Tocumen; Hideo Fukushyma, embajador de Japón en Panamá; y un almuerzo con altos ejecutivos de la ACP en el Centro de Convenciones de la Ciudad del Saber, 1:30 p.m. entre los cuales podemos mencionar la sub administrador del Canal de Panamá Ilia Espino de Marotta, ministro del Canal Arístides Royo, Alberto Aleman Zubieta, ABCO GLOBAL; Thimothy Cannon, U.S Embassy; el doctor Jorge Arosemena, presidente ejecutivo de la Ciudad del Saber, entre otros y en una recepción a las 8:00 p.m en el Club Unión, Salón Stagg.

Mientras que el martes 14 de junio la delegación de Texas se reunirá en el Hotel Miramar a partir de las 8:00 a.m, Salón Balboa, en un desayuno con líderes del sector privado panameño, conformado por Félix Carles, Bienes Raíces Carles; Ricardo Eskieldsen, Eskieldsen&Eskieldsen;Carlos Noriega, Hispanía Noriega entre otros.

