Mitradel rechaza solicitud de minera sobre suspensión de contratos

Panamá- Luego de que Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), solicitó al Ministerio de Trabajo y Bienestar Laboral (Mitradel), la suspensión de los contratos de 4,051 de sus trabajadores, este martes la entidad la rechazó, ya que según sustentaron, su misión es proteger los puestos de trabajo y la correcta aplicación de la norma laboral.

Según detalló el Mitradel, en horas de la tarde de ayer lunes, la empresa minera solicitó la suspensión de los efectos de los contratos, basándose en el artículo 199, numeral 8 del Código de Trabajo, que se refiere a caso fortuito o fuerza mayor.

La minera justificó su petición en la suspensión de actividades en el Puerto de Punta Rincón, por parte de la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas y Auxiliares de la Autoridad Marítima de Panamá.

Por su parte, Mitradel explicó que en diciembre del 2022, "los sindicatos presentes en Minera Panamá, presentaron sendos pliegos de peticiones, los cuales se mantienen en trámite a la fecha".

La empresa también alegó que la solicitud es un paso legal necesario e indeseable en caso de que se mantenga la situación actual y que solo lo harán efectivo si no pueden reiniciar sus operaciones debido a la prohibición continuada de exportar concentrado.

Ayer, Minera Panamá, a través de un comunicado, sustentó que el reinicio de las exportaciones permitirá 'inmediatamente' el reinicio de las operaciones, y la eliminación de la necesidad de llevar a cabo las suspensiones, por lo que se comprometieron a hacer todos los esfuerzos disponibles para preservar los puestos de trabajo y asegurar que los colaboradores tengan los ingresos para llevar a sus hogares.

También explicaron que ya han iniciado un proceso de otorgamiento de vacaciones, antes de la implementación de cualquier suspensión.

El jueves, 23 de febrero, los trabajadores mineros y proveedores de la empresa, marcharon hasta la presidencia de la República, para manifestar su preocupación por sus puestos de trabajos y ese día un representante del Mitradel les informó que para esa fecha no habían recibbido solicitud alguna sobre ese tema, pero que no podían garantizar que no lo harían.

Rechazamos solicitud de suspensión de contratos presentada por la empresa Minera Panamá. pic.twitter.com/YaTLzg51Rx — Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (@MitradelPma) February 28, 2023

Comunicado de Minera Panamá pic.twitter.com/rTPr1GTtdO — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) February 28, 2023

