Monseñor Ulloa: desde 1903 no hemos hecho las cosas bien

El arzobispo José Domingo Ulloa dijo que desde 1903, en Panamá no hemos hecho lo que teníamos que hacer y dialogar es la gran oportunidad que tenemos en la crisis que vive el país.

Al abordar el diálogo entre dirigentes del movimiento social y el gobierno, Ulloa aclaró que diálogo no es igual a negociación...dialogar es escuchar y entender que tengo solo una parte de la verdad y que juntos hemos de encontrar la verdad para solucionar los problemas de raíz.

Monseñor destacó que para dialogar hay que ser humilde y reconocer que muchas cosas no las hemos hecho bien. Esa es la realidad que vive Panamá...tenemos todos que reconocer, todos somos culpables por omisión de la realidad que estamos viviendo. No se lo eches a uno, a otro...todos desde los inicios del país, en 1903 no hemos hecho lo que teníamos que hacer, agregó Ulloa.

También pidió orar por la experiencia de diálogo que algunos entienden y otros no entienden, pero no hay mejor herramienta para solucionar los problemas desde la raíz y encontrar soluciones y una verdadera paz social.

Debemos escucharnos los unos a los otros, deponiendo prejuicios. Somos conscientes de que no es fácil dialogar, porque en nuestro imaginario: diálogo es igual a negociación y eso desvirtúa.

En su homilía dominical, el arzobispo también instó a los panameños a preparar su lista personal de miedo, Ulloa resaltó que Jesús no quiere a nadie paralizado en los miedos y hundido en el desaliento, porque él camina a nuestro lado, adelante y atrás de nosotros.

El prelado reconoció que en Panamá hay mucha gente con miedo...la pandemia nos dejó cicatrices y heridas, pero volvió a pedir que depongamos los miedos que nos quitan la paz, nos paraliza y trastoca el conocimiento y la acción.

¡No podemos caer presos del sentimiento de la desconfianza y la angustia...Jesús no nos quiere paralizados en el miedo ni hundidos en el desaliento!

«Jesús nos tranquiliza. Nos invita a confiar en el Padre, que nos acompaña con su Providencia. Pregúntate: ¿Cuáles son mis miedos? ¿A la falta de dinero, a la enfermedad, a la violencia? Todos tenemos nuestra lista», expresó el guía de los católicos.

