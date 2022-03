Monseñor Ulloa: Hay que cambiar nuestras vidas en tiempo de Cuaresma

Panamá- Monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo metropolitano, exhortó a la población católica panameña a "cambiar" nuestras vidas en este tiempo que iniciamos hoy que es la Cuaresma.

LEE TAMBIÉN: TODAS NUESTRAS INFORMACIONES AQUÍ

Publicidad

Ulloa destacó que "no podemos pensar que es repetir los ritos de siempre y no porque la vida nuestra va evolucionando, esta cuaresma la vivimos en el marco de dos realidades de la pandemia, donde hemos ido aprendiendo dos grandes cosas: a discernir lo accesorio de lo esencial, entonces yo creo también que la pandemia nos ayuda a ese proceso de cambio, hemos descubierto que lo que antes pensábamos era importante no era lo más importante y tenemos un marco también, que nos invita a cambiar y es la guerra en Ucrania".

El monseñor Ulloa aseguró que la celebración comenzará con una jornada de oración por la paz de todos los países en guerra, pero en especial por Ucrania.

Anunció que impondrán las cenizas no solo hoy, lo harán hasta el fin de semana, y entregarán una bolsita con las cenizas junta a la guía en la terminal de Transporte de Albrook y en las dos librerías católicas jupara hacer este signo en el hogar, en familia.

El Miércoles de Ceniza es un día santo cristiano de oración y ayuno. Está precedido por el Martes de Carnaval y es el primer día de Cuaresma, ​ el periodo de seis semanas de penitencia antes de Pascua.

Contenido Premium: 0