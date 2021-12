Moody's: Un 25.8% de préstamos modificados son de dudosa recuperación

Un reciente análisis de la calificadora Moody 's al sector bancario panameño revela que el 25.8% de la Cartera Modificada al 31 de octubre de 2021 (unos $3,189 millones) se encontraba en las sub categorías Dudoso e Irrecuperable.

El documento de Moody's analiza el Acuerdo No. 6-2021 de la Superintendencia de Bancos de Panamá, "Por medio del cual se establecen los parámetros y lineamientos para la determinación de provisiones aplicables a los créditos de la categoría Mención Especial Modificado y se dictan otras disposiciones".

Este 31 de diciembre de 2021, termina la moratoria bancaria por la crisis del Covid-19.

Los lineamientos establecidos por el Acuerdo 6-2021 para los créditos modificados fueron calificados de "Positivos" por Moody´s, que además señaló que "las entidades bancarias deberán asegurarse de cumplir con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), tomando en consideración el incremento en el riesgo de crédito que han sufrido los préstamos otorgados con respecto a su reconocimiento inicial".

"Sin embargo", añade "se observa que el desplazamiento de cartera e intereses por cobrar hacia la Etapa 3, aunado al bajo dinamismo en el crecimiento de la cartera de préstamos, podría conllevar a un aumento en los activos ponderados por riesgo, lo que ajustaría los indicadores de solvencia del Sistema Bancario".

"Si bien se espera que los Préstamos Modificados continúen disminuyendo una vez que los créditos que se encuentran actualmente en la sub categoría Normal cumplan con el período de seis meses consecutivos de cumplimiento en sus pagos y pasen a la categoría Normal según el Acuerdo No 4-2013, no se estima una disminución en las reservas para Préstamos Modificados dado que el reciente Acuerdo No 6-2021 no permite la liberación de las reservas para Préstamos Modificados establecidas al 30 de noviembre de 2021", agregó Ana Lorena Carrizo, Vicepresidente y analista para Panamá de Moody´s.

"Por otro lado, el 25.8% de la Cartera Modificada al 31 de octubre de 2021 se encontraba en las sub categorías Dudoso e Irrecuperable, las cuales, siguiendo los lineamientos del Acuerdo No 6-2021, deberán catalogarse como riesgo significativo de repago, desplazar los créditos hacia la Etapa 3 y requerir reservas para el período remanente del préstamo”.

Al 31 de octubre de 2021, la cartera modificada del sistema bancario panameño ascendió a $12 mil 364 millones, o un 22.54% de la cartera interna.

Del total de préstamos modificados, $8 mil millones (65.16%) corresponden al segmento de consumo, mientras que el 34.84% restante son del segmento comercial.

Desde el punto de vista de actividad económica, los préstamos hipotecarios de vivienda concentran $5 mil 529 millones, o el 44.72%.