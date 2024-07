Mossack: Sentencia del caso 'Papeles de Panamá' cierra una pesadilla

La fotografía de Ramón Fonseca Mora acompañó a su socio Jürgen Mossack en una emotiva conferencia de prensa, realizada este miércoles, tras la absolución de los 28 imputados por el caso 'Papeles de Panamá' la semana pasada, luego de ocho años de agonía.

El recuerdo de Fonseca Mora, quien falleció debido a la presión del caso, fue un momento conmovedor para Mossack. "Muchos sufrieron quebrantos de salud y una de esas personas murió, mi socio y amigo Ramón Fonseca Mora", expresó conmovido.

"La sentencia pone fin a una pesadilla," declaró Mossack. "No puedo declararme feliz, porque al despertar de un sueño amargo, la sensación no es de felicidad," añadió. La odisea judicial que duró más de ocho años, según el abogado, afectó a muchas personas, en su mayoría colaboradores de la firma, quienes perdieron sus empleos y enfrentaron dificultades para encontrar nuevos trabajos o incluso abrir cuentas bancarias.

Sentimientos encontrados entre los abogados defensores

El equipo de abogados defensores calificó la tarea como titánica, subrayando la necesidad de buscar pruebas en el extranjero para demostrar la falta de causa en la investigación. "La sentencia no me da felicidad, pero sí satisfacción porque está bien razonada y redactada. Me siento orgulloso", concluyó Mossack.

"Uno recuerda lo que pasó en el sueño y lo que sucedió con nosotros ha sido largo y doloroso," expuso Mossack. Además, resaltó que durante todo este viacrucis, muchos colaboradores se quedaron sin plazas, enfrentando dificultades para encontrar otros trabajos y sin acceso a abrir cuentas bancarias.

