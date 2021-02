Una publicación compartida de Jaime Murrell (@jaimemurrell)

En el 2005, hizo una recopilación de las canciones, la cual llamó "Para mis amigos" y lanza su sello musical Murrell Music. Y con Codisco en octubre del 2005, lanza otro proyecto de Alabanza y Adoración llamada "Da la mano", así como las pistas del disco "25 años de ministerio".

Jaime es un excelente vocalista, pero aún más sabe motivar a la congregacion a entrar a la presencia del Señor. No se consideró como un cantante cristiano, sino como un Adorador del Todopoderoso.

Siempre dijo que su intención era el de poder comunicar que no debemos adorar al Señor por lo que pueda darnos, sino por lo que Él es-

"Nuestro Padre que nos ama de una manera que nuestra mente no puede comprender, la adoracion y la alabanza son expresiones de amor y de gratitud. Es un tiempo de celebracion al darnos cuenta de que Dios es grande. La razon por lo cual algunas personas no pueden adorar en espiritu y en verdad es porque realmente no conocen quien es Él. Aquellos que si lo conocen, escogerán postrarse delante de Él", dijo Murrell.