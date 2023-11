MUERE COLOMBIANO CUANDO ESTABA CON 2 CARIÑOSAS EN EL CAPRI

Un poco antes de la medianoche de ayer un colombiano de 58 años de nombre Jorge se metió a uno de los cuartos del club nocturno El Capri con dos voluptuosas mujeres. Había licor en abundancia y de repente el cliente de las cariñosas se desplomó.

A las 12:15 a.m., el supervisor del local ubicado en la entrada de la calle 17, de Río Abajo recibió la alerta de las dos mujeres histéricas que pedían ayuda.

Se llamó a los servicios médicos de atención a domicilio EMI, quienes dictaminaron el fallecimiento a las 1:59 a.m. A las 4:06 a.m., se ordenó la diligencia de levantamiento de cadáver ordenado por la Fiscalía de Homicidios, la cual concluyó a las 5:40 a.m.

El caso se maneja de forma preliminar como un paro cardíaco o intoxicación por exceso de alcohol. El Ministerio Público inició una investigación está en curso, y se espera que más detalles salgan a la luz a medida que avance el proceso.

