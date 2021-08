Muere en su cuna licencia sin sueldo a No vacunados

La posibilidad de que el gobierno mande a sus casas con licencia sin sueldo a funcionarios que se niegan a vacunarse contra el Covid-19, parece que murió en su cuna.

El mandatario Laurentino Cortizo deslizó en un discurso que el tema estaba en análisis, porque esos funcionarios no vacunados, no pueden contagiar a otra gente que está vacunada y está trabajando. Hoy 9 de cada 10 panameño que muere no está vacunado, añadió.

Publicidad

La Presidencia emitió luego un boletín donde se destaca que "no ha sido aprobada ninguna medida que envíe a sus casas, con licencia sin sueldo, a quienes no se hayan vacunado. Esa disposición no ha entrado en vigencia, se mantiene en estudio y para evaluar si las disposiciones laborales, sanitarias y sociales la permiten.

Pero el abogado y exembajador en Rusia, Paraguay y Ecuador, Roberto Ruiz Díaz, inventar esos temas violatorios de la Constitución, es provocar a la población e incitar denuncias para un proceso en la Asamblea Nacional contra el mandatario, por estar mal asesorado.

Para el abogado Silvio Guerra esa medida sería muy nefasta y contrario a lo que establece la Constitución y leyes.