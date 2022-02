Muere ex vicepresidente Virzi

El ex vicepresidente y empresario Felipe Alejandro "Pipo" Virzi López murió ayer en Santiago de Veraguas, tras sufrir quebrantos de salud.

Virzi, de 78 años, fungió como vicepresidente de Panamá durante el periodo 1994-1999.

El mandatario Laurentino Cortizo, lamentó el fallecimiento de Virzi y extendió sus condolencias a su familia. Era una persona que amaba el campo y la ganadería, añadió.

El expresidente Ricardo Martinelli calificó a "Pipo" Virzi como un empresario exitoso, amigo leal de verdad, una persona con mucho sentimiento y amistad.

"Cuando a mí me saquearon en el año 1989, fue la primera persona que se apersonó a ayudarme. Me giró un cheque de 100 mil dólares que tenía impreso un toro y me dijo: primo, aquí tienes para ayudarte, págame cuando quieras", resaltó Martinelli.

Virzi era un hombre de palabra, real y amigo sincero", agregó Martinellil, quien extendió sus condolencias a las hijas, esposa y familiares de Virzi.