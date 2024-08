Mulino, 3er. presidente que promete terminar cuarto puente sobre el Canal

José Raúl Mulino se convirtió ayer en el tercer presidente en prometer terminar el proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá. Ya antes lo habían hecho Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo.

Los planes originales eran que esa obra por valor de $1,372 millones debía entregarse el 5 de junio del 2023, es decir 1,643 días después de la orden de proceder fue entregada el 4 de diciembre de 2018.

Ayer se produjo la primera excavación en el sector Este del viaducto de acceso al Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, cuando el presidente Mulino, autorizó proceder con la fase de esta mega obra de 6.50 km y una vialidad de aproximadamente 25 km, que se encuentra atrasada.

Mulino alegó que obra la vamos a terminar en el tiempo establecido" y le pidió disculpas a los residentes de Panamá Oeste, porque no merecen más penurias tratando de vivir y de trabajar como corresponde en Panamá Metro.

El jefe del Ejecutivo lamentó que esta obra no se haya entregado a los ciudadanos debido a que, en administraciones anteriores, en los últimos 10 años, sin una “explicación inteligente”, se paralizaron los trabajos, cambiándose el esquema original licitado y que contemplaba la Línea 3 del Metro y el puente sobre el Canal.

“Lo único que recuerdo es que dijeron que iba a costar $100 millones menos que la idea original. Me alegro de estar aquí, no solo estamos cinco años tarde, sino en mil y pico de millones más en costos para el país, que no es poca cosa, ni sobra ni abunda la plata. Esto no tiene perdón de Dios, sinceramente. ¿Qué motivó el cambiar la estructura doble de puente y metro? No lo sé, todavía no he escuchado una explicación inteligente sobre el tema”, señaló.

Reafirmó, además, el compromiso de su administración en concluir esta y muchas otras obras para mejorar la calidad de vida de los panameños. Mencionó que, junto a entidades que tienen que ver con el tema del transporte —como el Metro o el Ministerio de Obras Públicas (MOP)—, se busca alternativas para tratar de encajar el cruce definitivo de la nueva línea del Metro hacia la capital, como fue pensada e ideada, ya que no se contempló solo hasta Panamá Pacífico.

“No paremos por nada del mundo, y esperemos ver muy pronto los primeros cimientos de este cuarto puente. Les habla una persona que nació en los tiempos del ferri; hemos avanzado, pero la lucha debe continuar, tenemos que interconectar la ciudad capital con el interior, porque de eso depende el turismo, el transporte, la agricultura, entre muchos otros; todo pasa por allí”, subrayó el mandatario.

Por su parte, el titular del MOP, José Luis Andrade, destacó que los trabajos del cuarto puente, que se prevé culminar dentro de cuatro años, generarán en promedio más de 5 mil empleos directos e indirectos.

Detalló que, por el Puente de las Américas, en días laborables pasan alrededor de 64 mil vehículos, y 42 mil por el Centenario, por lo que, entregada la obra, se estima que el cuarto puente absorberá el tránsito en 55 mil vehículos, reduciendo el peso al Puente de las Américas a 20 mil vehículos, y 35 mil al Puente Centenario.

“Señor Presidente, en menos de 60 días de haber asumido su presidencia, hoy estamos dando el verdadero inicio a esta magna obra, el cuarto puente sobre el Canal, con la excavación de la primera fundación permanente y que, de aquí en adelante, seguiremos construyendo con pasos firmes para culminar la obra en cuatro años, en el 2028”, indicó Andrade, quien destacó que el Gobierno Nacional se asegurará de que cada fase de la obra se realice con los más altos estándares.

Objetivos y alcance del proyecto

Con este proyecto, se busca la ampliación de la red vial de alta capacidad entre el área metropolitana de la ciudad de Panamá y sus interconexiones con el lado oeste del Canal, que son necesarias para absorber el aumento en la demanda de transporte terrestre que se está produciendo debido, principalmente, a la rápida expansión de la ciudad hacia esta zona.

La obra se trata de un puente principal atirantado que tendrá una longitud de 965 metros, con un ancho de 36.87 metros y un vano central de 485 metros. El ancho de rodadura vehicular del puente principal atirantado alberga tres carriles de circulación en cada dirección con ancho de hombros suficiente para, en el futuro, convertir en cuatro carriles de circulación vial en ambas direcciones. El puente tiene un gálibo de 75 metros sobre el Canal de Panamá.

Asimismo, viaductos de acceso al puente principal que consisten en dos ejes viales de tres carriles cada uno con longitudes de aproximadamente 1,482 metros en el sector este y 1,185 metros en el sector oeste. Igualmente, construcción del intercambiador este, el cual se implantará sobre la Avenida Omar Torrijos, principalmente donde se encuentra actualmente el intercambiador Albrook conocido como “El Frijol”.

También contempla la construcción del intercambiador oeste, el cual se implantará sobre la carretera Panamericana en el sector de Farfán y sirve de conexión con el proyecto de la ampliación y rehabilitación de la carretera Panamericana, tramo Puente de las Américas – Arraiján, y el Puente de las Américas.

El acto de orden proceder del proyecto de diseño y construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá contó, además, con la presencia de la embajadora de la República Popular de China en Panamá, Xu Xueyuan; el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; de Ambiente, Juan Carlos Navarro; para Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza; y el viceministro del MOP, Iván De Ycaza, entre otros invitados.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio