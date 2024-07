Mulino: Avances y desafíos en primeros días de gestión

En su primera conferencia semanal, el presidente de la República, José Raúl Mulino, presentó un informe sobre los primeros días de su gestión, abordando diversos temas de interés nacional. Entre ellos: minería, migración, situación económica ,propuesta constituyente y otros.

En sus primeras palabras afirmó que "no van a ser un gobierno que va a perder tiempo en persecución política, he dicho que aquellas irregularidades que se encuentren, que son muchas a la fecha, en distintas formas e instituciones, que las presenten al Ministerio Público y que sean ellos quienes diluciden los casos". "Yo borré de mi diccionario al gobierno anterior".

Mina: Piedra en gigante

Con respecto al tema de la mina, consideró que es una piedra gigante en el futuro del país "que debemos atender", dijo el Mandatario. Añadió que tiene varias propuestas, las cuales dará a conocer en su momento.

Reconoció que el tema de la mina será fundamental el otro año en su agenda de Estado.

Subrayó que para que representantes del Gobierno se sienten a conversar con acreedores, banqueros, “todos esos procesos de demandas se tienen que suspender, Panamá no va a ir con una pistola en la cabeza a sentarse a arreglar ningún problema”.

Indicó que cualquiera sea la solución de la mina es otra historia completamente distinta a la que tuvimos hasta que la Corte cuando declaró inconstitucional el contrato atroz que pretendía regular esa relación del Estado panameño con la empresa First Quantum”.

Crisis migratoria

Sobre el tema migratorio, manifestó que la medida de cercar parte de la zona fronteriza con Colombia y redirigir el tránsito de migrantes por una ruta "ha ayudado mucho".

Mulino detalló que Venezuela tiene "el 66% de las nacionalidades, Ecuador el 7%, Colombia el 7%, China 5%, Haití 5%".

Se mostró optimista ante la leve reducción que está teniendo el tránsito de los migrantes irregulares por la selva de Darién.

“Espero tener cuanto antes el anuncio de la primera repatriación aérea -de migrantes- que se va a hacer a través de nuestro territorio… Venezuela entera camina por ahí -Darién- todos los días”.

Aclaró que no puede obligar a ningún migrante de aceptar la repatriación. Además, este proceso costará más dinero tras el memorándum que firmó Panamá-Estados Unidos para disminuir el flujo de migrantes.



El Mandatario expresó su deseo de que se respetase el proceso electoral en Venezuela y que este sirva de vehículo para mejorar las condiciones de los ciudadanos venezolanos, con el objetivo de que ya no opten por abandonar su país.

Situación financiera y contención del gasto

Mulino, en su encuentro con la prensa nacional, explicó que ya han empezado las vistas presupuestarias del 2025 y otros aspectos de las finanzas públicas.

“No estamos en una situación económica boyante, el país es primero que todo y si bien la situación es crítica, porque lo que el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Champman, está haciendo un esfuerzo tremendo, viene una contención del gasto público.

Aclaró que habrá de contención del gasto público, "en cuanto a gastos de operación, no de inversión para el presupuesto del próximo año".

“Se están reduciendo planillas, hay gente que nunca apareció por aquí, pero sí cobró, recogiendo carros, próximamente el ministro de la Presidencia devolverá más de 400 carros a las distintas empresas que los alquilaron, ese tipo de abusos se acabó aquí”, resaltó.

Apuntó que además que detectaron unidades del Sistema de Protección Institucional (SPI) "cuidando gente que tienen por qué tener SPI".

Constituyente

Entre otro tema, el Mandatario abordó durante la conferencia es que él no se ha olvidado de la constituyente y dijo que el país tendrá una nueva constitución.

"Presentaré en su momento y será pronto, una reforma del Estado, no me he olvidado de la constituyente, pero será un proceso progresivo, no de hoy para mañana, ni se intenta con eso irrumpir en la vida sociopolítica del país de ninguna manera, se va a dar una nueva constitución como corresponde”

"El sistema del Estado actual está fallando. No funciona. Hay una burocracia que no camina bien". Anunció que nombró al doctor Miguel Antonio Bernal como coordinador de una comisión que establecerá "el tamaño del gobierno que el Estado necesita, consultaremos, eso no se va a hacer en una semana porque es un paso trascendental en la vida de los gobiernos”,

Ifarhu: no será botín político

El Mandatario también habló del tema de los auxilios económicos que otorgó el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) durante la administración pasada, donde señaló que se hará una evaluación para transformarlos si es posible en préstamos y que las personas cancelen esas deudas.

Recalcó que el Ifarhu no será un botín político

Las becas se mantendrá a los estudiantes que se esfuerzan en estudiar.

Mal prestación de servicios públicos

¡Aquí no hay vacas sagradas! En referencia al pésimo servicio de la energía eléctrica en Panamá.

Indicó que seguirán los procesos por los constantes incumplimientos de las empresas que ofrecen servicios públicos.

El jefe del Ejecutivo manifestó que es un crítico de la prestación del servicio eléctrico del país, y dijo que alguien tiene que pagar por el mal servicio que se presta.

Aseguró que en su gestión serán "celosos guardianes de que se preste un buen servicio y se cumpla con los usuarios que pagan a tiempo sus distintos servicios, sea de agua, de luz, telefonía, internet, etc".

