Mulino crítica retraso en construcción de Cuarto Puente sobre el Canal

El presidente de la República, José Raúl Mulino, admitió este martes que la construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá ha sufrido un retraso de cinco años.

Durante el acto de inauguración de la primera excavación en el sector este del viaducto, Mulino, quien asistió al evento, destacó que la demora se debe a que no se siguió el esquema original del proyecto del Metro.

Según el mandatario, si el cuarto puente se hubiera mantenido según el diseño y la licitación iniciales, se habría evitado un incremento de más de mil millones de dólares en los costos.

En su discurso, el jefe del Ejecutivo instó a la empresa Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) a acelerar el ritmo de la obra y finalizarla lo antes posible, para mejorar el acceso vial para los miles de residentes de Panamá Oeste que viajan a la Ciudad de Panamá.

Mulino expresó su frustración con la situación: “Esto no tiene perdón de Dios... ¿Qué motivó el cambio en la estructura doble? No lo sé. No he escuchado una explicación convincente”, afirmó.

En tanto, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, indicó que la obra está proyectada para completarse en 2028.

El cuarto puente, con una longitud de 3.6 kilómetros, incluyendo los accesos este y oeste, contará con seis carriles y es parte de los proyectos del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Andrade también señaló que la construcción generará más de 5,000 empleos, superando las estimaciones anteriores de 3,500 puestos.

Respecto a los trabajos que comienzan este martes, el ministro del MOP detalló que consisten en excavaciones profundas y de gran envergadura, con un promedio de 550 metros cúbicos de concreto, equivalente a 75 viajes de camión de concreto.

El puente principal tendrá un ancho de calzada de 37 metros, con seis carriles —tres en dirección a la ciudad y tres hacia el interior—, y pasos peatonales en ambos lados. Está previsto que, en el futuro, se puedan agregar cuatro carriles adicionales

La construcción del cuarto puente se retomaen el sector este, donde también avanzan las obras de la Línea 3 del Metro de Panamá, que beneficiarán a Panamá Oeste.



Andrade anunció que, una vez concluido, el puente permitirá la circulación de 55,000 vehículos diarios, aliviando así la congestión en el puente de las Américas.



