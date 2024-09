Mulino en la Cumbre del Futuro

El mandatario de Panamá, José Raúl Mulino dirigirá hoy un discurso en la "Cumbre del Futuro" que tiene como objetivo la negociación de un Pacto para el Futuro, un documento orientado a reforzar la cooperación mundial y buscar el modelo de adaptación a los retos actuales en beneficio de todos y de las generaciones futuras.

El Pacto de la Cumbre del Futuro afirma que “nos enfrentamos a crecientes riesgos catastróficos y existenciales, muchos de ellos causados por nuestras propias decisiones. Hay seres humanos que padecen terribles sufrimientos. Si no enderezamos el rumbo, corremos el riesgo de estar abocados a un futuro disfuncional en el que las crisis serán constantes”.

Los jefes de Estado y de Gobierno se comprometen a llevar a cabo un total de 57 “acciones” para lograr hacer realidad sus intenciones, entre ellas reformas de las instituciones internacionales, desde las propias Naciones Unidas hasta la actual arquitectura financiera mundial.

Las acciones están encaminadas a eliminar todas las brechas digitales y acelerar los progresos en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible; ampliar la inclusión en la economía digital y sus beneficios para todos; fomentar un espacio digital inclusivo, abierto y seguro que respete, proteja y promueva los derechos humanos y mejorar la gobernanza internacional de la inteligencia artificial en beneficio de la humanidad.

El presidente Mulino llegó el sábado a la ciudad de Nueva York y asistirá mañana la inauguración de la Asamblea de la ONU y al primer foro de este evento, titulado "Innovando para un futuro sostenible", organizado por Canadá y la Comisión Europea.

Se prevé que el miércoles, el mandatario istmeño participe en la reunión del Consejo de Seguridad, del que Panamá será miembro no permanente desde enero del 2025 y cuyo tema central será el "Mantenimiento de la Paz" y luego sea recibido por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

En su discurso ante la Asamblea General de ONU, según adelantos, Mulino hará énfasis en el combate a la migración ilegal y el rechazo a las listas fiscales discriminatorias, con el objetivo de establecer posiciones frente a 193 países miembros de este organismo.

La agenda del presidente panameño incluye además reuniones bilaterales con el primer ministro de Grecia, Kiriakos Mitsotakis; el presidente de Ucrania, Vladimir Zelenski; y la asistencia a una recepción ofrecida por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Mulino programó reuniones con los más altos ejecutivos de AES Corporation, así como su asistencia a una invitación hecha por The Adam Smith Center For Economic Freedom, en la sede del Harvard Club en Nueva York, asistirá al Council Of The Americas (COA) y a la reunión anual de la Iniciativa Global Clinton y la Cumbre Concordia.

La comitiva de Panamá la integran además el canciller Javier Martínez-Acha, así como los ministros Fernando Boyd Galindo (Salud); Felipe Chapman (Economía y Finanzas); Frank Ábrego (Seguridad), Julio Moltó (Comercio) y Juan Carlos Navarro (Ambiente).

