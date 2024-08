Mulino: en la UNACHI tenemos a una Maduro

La polémica de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), no escapó del comentario mordaz del mandatario José Raúl Mulino. Fue un desastre... me tomé el trago amargo de escucharla en la Asamblea; a esta señora Etelvina de Bonagas, no hay que darle un real más de lo que ya tiene y despilfarra, agregó.

Mulino aconsejó a la Rectora a que "mejor cierre la boca, porque cada vez que habla abre la puerta del Ministerio Público más grande, ella, su garulilla y su familia y todos beneficiarios, porque eso era un cuartel de invierno del PRD.

Según el jefe del Ejecutivo, han violado todas las normas para reeelegirse... ahora tenemos un Maduro en Panamá... en la Unachi, pero Chiriquí merece un mejor centro universitario.

