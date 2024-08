Mulino: 'Falso lo de la privatización de la CSS"

"Descentralización bajo la lupa: denuncias de corrupción y transferencias irregulares"

El presidente José Raúl Mulino, expresó su preocupación sobre la gestión de los fondos públicos en la descentralización: "Aquí no hay información, la borraron. Esas transferencias que hicieron sin control ni criterio, dinero del pueblo panameño transferido para politiquería".

Mulino también abordó la situación en la provincia de Darién, subrayando la importancia de la cooperación internacional para enfrentar la crisis migratoria. "Nos estamos preparando para esperar más refugiados si la situación en Venezuela se vuelve más crítica. Estamos fortaleciendo nuestras instancias de seguridad para proteger la vida y la integridad de los que vayan llegando".

Además, el presidente resaltó las acciones del gobierno para combatir el narcotráfico y la trata de personas, mencionando operaciones recientes en Chepo, Bocas del Toro y Santa María, donde se ha logrado la aprehensión de varios individuos involucrados en actividades delictivas.

Respecto a la crisis de medicamentos, Mulino se solidarizó con los pacientes y aseguró que su administración está comprometida con la transparencia y la eficiencia en la compra de medicinas, afirmando que existen mecanismos para evitar la escasez y garantizar el abastecimiento en el sistema de salud pública.



"Mulino desmiente rumores: 'Falso lo de la privatización del Seguro Social'"

Mulino ha rechazado enérgicamente los rumores sobre la supuesta privatización del Seguro Social. Durante un discurso reciente, Mulino afirmó: "Es mentira, recargo mentira. Nadie ha privatizado y este gobierno no va a privatizar el Seguro Social. Lo que haremos será en función de que sirva".

El mandatario señaló que, en su momento, se dirigirá al país en cadena nacional para explicar el estado actual del Seguro Social y las posibles alternativas para mejorarlo, enfatizando que será el pueblo panameño quien decida el futuro del sistema. "El desastre que tenemos es una decisión soberana o el Seguro Social que podemos cambiar", expresó Mulino.

Además, criticó a aquellos que, según él, han utilizado la mentira como bandera politiquera, asegurando que es "falso" que la reforma apunte a la privatización. El presidente reafirmó su compromiso de reunirse con diversos sectores del país para discutir estos temas y aclarar cualquier malentendido.

"Mulino limpia Pandeportes: 'El deporte no es refugio de politiqueros'"

Mulino anunció na profunda limpieza en Pandeportes, declarando que se ha eliminado la politiquería que había infiltrado la institución. "Hemos quebrado muchas botellas y vamos a seguir quebrando. El deporte no es un refugio ni de diputados, ni de políticos fracasados", afirmó contundentemente.

Subrayó la importancia de la disciplina y el apoyo integral a los deportistas, mencionando que el gobierno y los diferentes comités deportivos deben trabajar en conjunto para garantizar un desarrollo adecuado en disciplinas como boxeo, béisbol, voleibol, y baloncesto. Aunque no descartó la idea de crear un colegio especializado para deportistas, señaló que la disciplina y el apoyo pueden brindarse sin necesidad de tal institución.



¡Presi estalla! Arroz fantasma, corrupción y promesas incumplidas"

Sin pelos en la lengua, señaló el escándalo del subsidio para un "arroz de primera" que, según él, nunca existió en las estanterías de los supermercados, pero cuyo dinero se evaporó misteriosamente.



"¡Ese arroz de primera nunca existió, pero el subsidio se pagó!", lanzó, dejando en claro que las arcas públicas han sido saqueadas por corruptos que ahora amenazan con bloquear calles para cubrir sus fechorías.

El mandatario también dirigió su atención a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) y a su director, Giovanni Fletcher, quien, según sus palabras, ha sido clave en desenmascarar el verdadero problema. "Giovanni lo dijo claro, ese arroz nunca estuvo en las tiendas, pero el pueblo panameño merece alimentos de primera", afirmó.



Mafias aduanaeras

Además, el presidente arremetió contra las mafias aduaneras y la corrupción en la Asamblea Nacional, asegurando que, bajo su mando, no habrá espacio para la politiquería ni el despilfarro. En un mensaje directo a los funcionarios, les advirtió que si encuentran corrupción, deben presentar pruebas y dejar que el Ministerio Público haga su trabajo. "No vine aquí a tapar corruptos, eso no es mi función", sentenció.



Operativos de seguridad en curso

El presidente también tocó temas como la seguridad, donde mencionó los operativos en curso en Panamá y Bocas del Toro, y la lucha contra el narcotráfico, destacando las millonarias incautaciones realizadas durante su gestión. "Hay plata, hay vehículos incautados, pero lo que no va a haber es espacio para la corrupción", dijo.

Finalmente, el presidente no dejó de mencionar la crisis del Seguro Social, la falta de medicamentos y el fallido sistema de citas online, prometiendo que se están tomando medidas para resolver estos problemas. "Vamos poco a poco, pero vamos a limpiar la casa", concluyó con firmeza.



No autorizará importación de cebolla



El presidente no se anda con rodeos y asegura que en su gobierno no se autorizará la importación de cebolla a menos que sea estrictamente necesario. "No sacrificaremos la producción nacional, solo importaremos cuando haya escasez," afirmó. Según él, los precios de los productos en las ferias y tiendas libres se mantienen accesibles gracias a los subsidios que el gobierno nacional aporta.

El mandatario también mencionó que tiene todo preparado para designar un asesor de Agricultura que liderará una comisión con representantes de todos los sectores del país. "Vamos a valorar cada asunto y asegurarnos de que los productores nacionales no se vean perjudicados," señaló, dejando claro su compromiso con la agricultura local.



Renovación de Colón sigue en pie

Por otro lado, el presidente reveló que el proyecto de renovación de Colón sigue en pie y que, aunque ha habido retrasos, se están tomando medidas para que pronto se concrete. Además, resaltó la importancia del sector logístico en la región, señalando que Colón está en la mira para proyectos importantes que fortalecerán su rol en el comercio internacional.

En cuanto al tren de carga que conecta Panamá y Colón, el presidente admitió no estar al tanto de las tarifas, pero aseguró que el movimiento logístico es un gran aporte para la economía del país. "No conozco las tarifas del tren, pero sé que está rindiendo un gran aporte al movimiento de logística," dijo.

Finalmente, el presidente reconoció los problemas en la carretera de Portobelo, Santo Cristo y Portugal, calificándola de un "desastre". Sin embargo, prometió que esa vía será reparada como parte del Plan Colón, destacando la importancia de mejorar la infraestructura en la región para potenciar su desarrollo logístico.

