Mulino hace designaciones en Cancillería y en el MOP

Carlos Ruiz-Hernández fue designado como viceministro de Política Exterior y Carlos Guevara Mann como viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, ambos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

Ruiz-Hernández cuenta con una amplia experiencia en Derecho Internacional, Políticas Públicas Globales y Gestión de Proyectos Estratégicos. Tiene una maestría en Economía y Políticas Públicas de la Universidad de Chicago y otra en Políticas Públicas Internacionales y Política Exterior Estadounidense de la Universidad Johns Hopkins, en Washington DC.

A nivel académico también tiene un máster en Derecho Energético y Ambiental, un máster en Almirantazgo y Derecho Marítimo de la Universidad de Tulane, Nueva Orleans. Además cuenta con una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santamaría La Antigua.

Actualmente Ruiz-Hernández se desempeña como Coordinador Sénior del Grupo de Arbitraje Internacional de las Américas en Allen and Overy. Se ha desempeñado como embajador, representante permanente adjunto y encargado en las Naciones Unidas. Se ha desempeñado como Asesor de Políticas para las Américas en The New York Bar Association, Nueva.

En tanto, que Guevara Mann tiene un Ph.D. en Gobierno y Relaciones Internacionales por la Universidad de Notre Dame. Además es profesor en Florida State University, en donde dirige la Maestría de Asuntos Internacionales.

Guevara Mann ha impartido clases en la Universidad de Nevada Reno y Universidad del Norte, Colombia. Es columnista y comentarista en medios panameños y consultor en la ONU.

En diciembre de 2021 fue elegido presidente de la Sociedad Bolivariana de Panamá y reelegido en julio de 2023.

El presidente electo, José Raúl Mulino, también anunció la designación del ingeniero panameñista Iván De Ycaza Delgado, como viceministro de Obras Públicas.

De Ycaza ocupó la posición de viceministro del MOP en el periodo 2009-2011. Ha formado parte del Centro Nacional de Competitividad (CNC), del CONEP, del Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional (CoSPAE) y de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC).

De igual manera, participó en la creación de la Ley de Asociaciones Público-Privado y representó al Sector Privado en el Grupo de Acciones Transformadoras (Modernización del Estado) del Centro Nacional de Competitividad.

Mulino, también ratificó al doctor Eduardo Ortega-Barría en su cargo de secretario de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

Ortega Barría es oriundo de La Chorrera, Panamá. Terminó sus estudios de Medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara, México e hizo la especialidad en Pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México y posteriormente la sub-especialidad en Enfermedades Infecciosas Pediátricas en el Hospital Infantil de México “Federico Gomez”, en la Ciudad de México.

De 1998 a 2003 ocupó distintas posiciones de liderazgo en el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios en Salud, en Florida State University-Panama, en el Instituto de Investigaciones Científicas Avanzadas y Servicios de Alta Tecnología (INDICASAT), de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Panamá, y en el Hospital de Especialidades Pediátricas de la Caja del Seguro Social, Panamá.

Entre el año 2000-2007 fue Científico Asociado en el Smithsonian Tropical Research Institute. De 2001 a 2013 fue Profesor Adjunto, Department of Microbiology and Tropical Medicine, George Washington University, Washington, DC.

