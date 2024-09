Mulino: hay una mafia en el Seguro Social y pondré orden aunque me digan dictador

El mandatario José Raúl Mulino denunció que "siempre ha habido una mafia enquistada en la Caja de Seguro Social y hay que poner orden... si me quieren llamar dictador que me llamen así, pero vamos a resolver el problema de atención inhumana que se le brinda los asegurados en los hospitales de la CSS.

Las palabras del Presidente se dieron durante su tradicional programa “Pregúntale a Mulino”, donde describió el panorama que observó en el complejo hospitalario metropolitano, donde hay pacientes hasta con tres días esperando atención y otros en bancas a la intemperie.

Hubo muchas quejas por el mal trato a los pacientes y el abastecimiento de medicamentos es del 60%... es allí donde tienen que estar los que piden metodología y no aterrizan en el real problema del Seguro, sostuvo Mulino. Todos estos gremios han sido parte de la junta directiva de la CSS por décadas y se hacen los que acaban de llegar al país, añadió.

No se hagan los locos

Tienen todo el derecho a hablar y a plantear propuestas sustentadas, pero no me vengan a decir que hasta ahora se dan cuenta que hay un desastre, porque han vivido sentados en la junta directiva de la CSS todos esos montones de año y ahora se hacen los locos de que no saben nada, expresó el gobernante.

Esa visita me confirma la urgencia de solucionar el problema de la CSS y la indolencia de los responsables de ese problema, manifestó el inquilino del Palacio de las Garzas.

CSS no es para jugar al tirar piedras

El jefe del Ejecutivo también advirtió que el Seguro Social no es una carta de juego para andar tirando piedras y cerrando calles... si no para atender a los asegurados de manera digna y decente.

Mulino dijo que gobernar es decidir y eso se hará para enfrentar la crisis de la CSS, por lo que espera que se presenten las propuestas con sustento de cada dólar para pagar las pensiones del programa de Invalidez, Vejez y Muerte.

También reconoció que cotizar de manera independiente en la CSS es un martirio, se entorpece todo y se hace casi imposible, por lo que le pidió al director entrante, Dino Mon, que aborde esa situación.

El presidente también anunció que el transporte para pacientes oncológicos que se desplacen a la Ciudad de la Salud, será gratuito a través de buses especiales de Mi Bus.

En otros aspectos reveló que la Contraloría autorizó desembolsos por 586 millones para pagar cuentas morosas para dinamizar la economía y además afirmó que ya 735 unidades del metrobús están operativas, elevando en 150 el número de autobuses desde que asumió el poder.

Además, reveló que mañana viaja a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, donde llevará los temas de la crisis migratoria y los agravantes que eso está teniendo con los costos económicos, ambientales y de vida que tiene. Otro tema será la injusticia que se está cometiendo contra Panamá al incluirnos en listas discriminatorias, y los problemas específicos que enfrentamos como país”.

No voy hablar de la historia de la ONU que todo el mundo conoce, no entraré en retórica, sino a plantear de manera concreta los problemas de Panamá, agregó.

Tras su regreso desde Nueva York anunciará los nombres de los dos nuevos Procuradores en reemplazo de Javier Caraballo y Rigoberto González, que se deben encargar de investigar cómo debe ser y no de manera sesgada como lo hizo la procuradora Kenia Porcell.

Respecto a la Línea 3 del Metro, dijo que sin duda que el tramo hasta Panamá Pacífico estará antes que el túnel y eso creará un problema con el flujo de pasajeros, porque no es factible movilizar a esa gran cantidad de pasajeros por autobuses. Se está contemplando un teleférico, pero en lo personal yo no me metería en esa cajetita de fósforo, alegó Mulino.

