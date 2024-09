Mulino llama "Chiquillos copiones” a los diputados de Vamos

El presidente José Raúl Mulino descalificó las críticas de los diputados independiente de Vamos sobre la reciente designación de Dino Mon al frente de la Caja del Seguro Social (CSS). Mulino consideró que estas críticas son una maniobra para desviar la atención de la falta de propuestas concretas por parte de la oposición.

“Ese cuento de las medidas paramétricas es como el cuento de quien no tiene ninguna propuesta”, afirmó Mulino.



El mandatario recalcó que, a pesar de las críticas recibidas, Mon es considerado uno de los mejores profesionales del país para el cargo, y que las acusaciones sobre su pasado no deberían oscurecer el objetivo principal: mejorar la CSS.

El presiente reveló que habló personalmente con la jefa de bancada de Vamos para solicitar su apoyo y despejar cualquier duda sobre la idoneidad de Mon. "Hablé con ella y le dije, mire, si estuviera sometiendo a la Asamblea a un delincuente, eso sería otro asunto. Pero Mon es el mejor actuario del país", destacó el presidente.

El mandatario también se dirigió a los críticos mencionando que las reformas realizadas durante la administración de Martín Torrijos, después de una huelga de más de 30 días en el sector de la construcción, "es harina de otro costal" y las condiciones del 2005 no son las mismas de la actualidad.. No voy a desenterrar muertos ahora bajo el pretexto de las medidas paramétricas", insistió Mulino.

Mulino comentó: "NO le estoy sacando el cuerpo. Próximamente haré los anuncios correspondientes, pero estos chiquillos, que no habían nacido, que me salgan con esos argumentos, se ve que se están copiando del de al lado. Tan sencillo como eso, no hay de otra. Lo lamento mucho."

Mulino dejó claro que se estarán dando conversaciones obre el tema de la Caja del Seguro Socal y no un diálogo nacional sobre temas dispersos como educación, agua o salud:



La discusión se centrará en la CSS y enfatizó que todas las propuestas son bienvenidas, pero dejó claro que deben contar con el sustento económico y financiero.



"No se trata de traer un problema para evitar enfrentar el verdadero reto. La discusión se enfocará en la Caja del Seguro Social y en soluciones que realmente funcionen", subrayó.

Mulino fue enfático en que las críticas sin fundamento no contribuyen a la solución de problemas reales. "Una bancada que tiene 20 diputados debe saber cómo hacerse sentir más allá de votar NO contra todo. Cada quien busca en qué soga se ahorca", concluyó el presidente, dejando claro su desdén por las tácticas utilizadas por la bancada opositora.

