Mulino: ¡Ni corrupción ni narcopolítica!

El presidente José Raúl Mulino dijo que su gobierno no sucumbirá ante la corrupción ni ante la narcopolítica que ha ensombrecido a Panamá. En una reciente entrevista con TVN Noticias, el mandatario enfatizó su compromiso con la ley y su firme rechazo a los favores ilegales. “En estos 100 días, la cantidad de favores que me han pedido para que viole la ley, se van a sorprender”, afirmó Mulino, asegurando que no intercambiará favores ni permitirá que el poder se utilice para beneficio personal.

La lucha contra el narcotráfico es un tema que ha ganado relevancia en su administración. Durante la entrevista, Mulino expresó que la narcopolítica debe ser abordada por el nuevo procurador de la nación, quien asumirá el cargo a partir del 2 de enero. “La narcopolítica depende de las instancias judiciales, del Ministerio Público y el Órgano Judicial. Las denuncias que existan deben ser tratadas”, subrayó.

¡LA SEGURIDAD, UNA PRIORIDAD INMINENTE!

El mandatario también tocó el tema de la seguridad, afirmando que su gobierno trabaja arduamente para combatir la criminalidad en el país. Con la implementación de un toque de queda en San Miguelito, la delincuencia ha disminuido en un 11%, según Mulino. “Vamos a aumentar la presencia policial y vigilaremos el área por tierra y aire”, declaró, preocupado por el corregimiento Belisario Frías.

Sin embargo, Mulino no ocultó las dificultades que enfrenta. “Por diez años no se invirtió en seguridad, se abandonó a la suerte a la Policía”, comentó. En medio de un ambiente marcado por el narcotráfico y la inseguridad, el presidente se muestra decidido a poner fin a estas prácticas que han corroído la confianza del pueblo panameño.

Mulino dijo que no sucumbirá a violar la ley ni a permitir la corrupción durante su gobierno. Mulino aseguró que la designación del nuevo procurador de la Nación y el contralor general son parte de su firme decisión por la transparencia.

“En estos 100 días, me han hecho innumerables solicitudes para que viole la ley; la política en este país no ha cambiado, y se usa el poder para beneficio personal. No estoy aquí para intercambiar favores”, enfatizó Mulino, dejando entrever los desafíos de su administración.

Respecto a la descentralización, el mandatario instó a la directora de la Autoridad Nacional de Descentralización, Roxana Méndez, a actuar con celeridad. La próxima entrega de informes sobre el uso de fondos públicos es crucial, y Mulino se comprometió a remitir todo al Ministerio Público: “No porque se presente, está bien hecho. Lo que venga después será problema del Ministerio Público”, aclaró.

100 DÍAS DIFÍCILES

Mulino admitió que sus primeros 100 días no han sido fáciles, enfrentando un desorden institucional y finanzas en rojo. “Heredar un gobierno y arrancar con lo que tienes es un reto. Lo que hemos encontrado no es bueno”, reveló. Sin embargo, su enfoque en la comunicación con la ciudadanía busca una conexión más cercana.

Entre los planes a corto plazo, destacó la importancia de generar empleo y mejorar el presupuesto, que será conservador, así como la mega obra del tren hacia David, que avanza en negociaciones de financiamiento.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio