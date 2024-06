Mulino nomina a Rafael Bárcena para director de Aeronáutica Civil

El presidente electo José Raúl Mulino nominó a Rafael E. Bárcenas como director general de la Autoridad de Aeronáutica Civil. Bárcenas, un veterano en el sector, trae consigo una impresionante hoja de vida y una sólida formación académica.

Bárcenas posee un Bachelor of Science in Business Administration de la Kogod School of Business en American University, Washington D.C., así como un MBA en Emprendimiento de la University of Louisville.

Su experiencia es vasta y variada, destacándose actualmente como presidente de Bárcenas Group International Inc. y gerente general del Grupo Helicópteros Personales S.A.



No es la primera vez que Bárcenas asume este rol. Durante el periodo 2009-2014, ya se desempeñó como director general de la Autoridad de Aeronáutica Civil y fue miembro de la Junta Directiva de Tocumen S.A.

Además, su trayectoria incluye roles como gerente general de Urban Media SA, Helicópteros Personales SA & MEB Enterprises, y de PriceSmart Inc. en San Diego, CA. También ha sido presidente de la Constructora Promotora RMG SA.

La nominación de Bárcenas ahora deberá ser ratificada por la Comisión de Credenciales y el pleno de la Asamblea Nacional, un paso crucial para que asuma oficialmente sus funciones. Con su amplia experiencia y antecedentes, la elección de Bárcenas promete fortalecer la dirección de la Autoridad de Aeronáutica Civil bajo la nueva administración de Mulino.

