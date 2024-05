Mulino presenta a 14 de 17 Ministros

Catorce de los ministros y ministras que conformarán el gabinete del presidente electo José Raúl Mulino, fueron presentados ayer ante el país. Se trata de figuras de varios partidos (muchos de ellos que ya han ocupado altos cargos), independientes y líderes del sector privado.

"El gabinete que hoy presento al país es la combinación de experiencia, juventud y competencia que el país necesita para enfrentar los grandes retos que se avecinan, que son muchos", señaló Mulino.

"Espero conducir el gobierno de la manera más amplia y transparente que se pueda hacer. Le pido al país no solamente el voto de confianza... sino también con cada uno de los miembros del equipo".

"Quiero agradecer a cada uno de ellos la disposición de servirle al país, no servirme a mí como Presidente. No ha sido fácil lograr este tipo de gabinete, pero he cumplido lo que prometí en campaña. Este es el gobierno nacional. La campaña terminó, y de aquí en adelante, la responsabilidad nuestra es conducir el país hacia los mejores destinos con la mejor gente posible".

Los ministros anunciados fueron Frank Ábrego Mendoza (MINSEG), Julio Moltó (MICI), Fernando Boyd Galindo (MINSA), Beatriz Carles de Arango (MIDES), Javier Martínez Acha (Cancillería), Jackeline Muñoz (MITRADEL), José Ramón Icaza (Canal y Secretario de Metas), José Luis Andrade (MOP), Niurka Palacios Urriola (Mujer), Juan Carlos Navarro (Ambiente), Maruja Herrera (Cultura), Roberto Linares Tribaldos (MIDA), Felipe Chapman (MEF) y Juan Carlos Orillac (Presidencia).

El mandatario entrante aún debe elegir a quienes encabezarán las carteras de Educación; Vivienda y Gobierno, además de directores de entidades del Estado.

"Trataré de aquí al 3 de junio cumplir con las cabezas de las distintas entidades", recalcó Mulino.

"En campaña hice alusión a que e gobierno iba a estar conformado por los mejores venga del partido que venga o independientes. Aquí hay una muestra de lo que dije y hoy cumplo. No fue fácil lograr este tipo de Gabinete, pero estoy cumpliendo con lo que dije y el equipo es una combinación de experiencia, juventud y competencia que el país necesita para enfrentar los retos que se avecinan", sostuvo el gobernante electo.

