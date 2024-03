Mulino recorre Villa Lorena en representación de Ricardo Martinelli

¨Este jueves estamos compartiendo con los residentes de la barriada Villa Lorena, en representación de Ricardo Martinelli, quien no puede estar haciendo campaña; estoy conociendo las necesidades para poder resolverle los problemas a la gente, después del 5 de mayo¨, afirmó José Raúl Mulino, durante una caminata que realizó con Sergio ¨Chello¨ Galvez.



Acompañado del candidato a la alcaldía del distrito capital y de la oferta electoral de los partidos Realizando Metas y Alianza, del circuito 8-4, José Raúl Mulino, visitó, también, algunas viviendas para conocer de cerca la realidad de quienes allí residen.



Mulino afirmó que: ¨Ricardo Martinelli y yo somos un equipo y trabajaremos desde el primer día. A él no le permiten estar en lo que le gusta; caminar con el pueblo, pero yo lo representó y continúo su legado para que los panameños vuelvan a tener prosperidad, después del triunfo.



El pueblo panameño puede tener la seguridad que: ¨logrado el triunfo continuaremos en las calles, resolviéndole los problemas a la gente ya lo hicimos una vez y lo volveremos a hacer. Que no quede la menor duda.



El candidato a la vicepresidencia de la fórmula Martinelli- Mulino continuará su recorrido este viernes en Villa Grecia, en horas de la tarde y el fin de semana estará en las provincias de Coclé y Panamá.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio