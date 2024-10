Mulino respalda la salida de Panamá de la prueba PISA

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, apoyó la decisión de la ministra de Educación, Lucy Molinar, de excluir al país del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) en 2025.

"Respaldo la posición de la ministra, tengo entendido que no es la más eficaz y se van hacer otras evaluadas por otros organismos. Ella es la técnica, yo no. Si ella dice que esta prueba no sirve, no sirve", sentenció el mandatario durante su conferencia semanal.

En tanto, más temprano en Telemetro Reporta, Molinar había defendido el retiro de Panamá de PISA; en su lugar, aplicar en el 2025, algunas de las pruebas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Hasta el año 2022, Panamá gastó $2 millones en la realización de las pruebas PISA, coordinada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

LEE TAMBIÉN: 'No se ha operado a ningún gordo', Mulino sobre partida discrecional

Por otro lado, Mulino defendió la compra de 379 mil computadoras portátiles a la fundación One Laptop per Child (OLPC) por un costo de 258 millones. Por esta decisión, la ministra de Educación ha sido muy cuestionada.

Resaltó que el contrato fue aprobado en Consejo de Gabinete "No fue brujo", dijo.

Agregó que se pagará "un precio mucho menos del que había en Panamá Compra".

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio