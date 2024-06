Mulino se cabrea y advierte que NO VA lo de Etesa

El mandatario electo José Raúl Mulino reiteró que es "inmoral y abusivo" las indemnizaciones por casi $1 millón que recibirán seis altos cargos de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA), incluido su gerente general, Calos Mosquera recibiría

"No me vengan con la legalidad de los auto regalos en ETESA. Eso es inmoral y abusivo. Ese juega vivo con dinero del pueblo NO VA. Se lo dijo al Gobierno saliente el 95% de los electores el 5 de mayo y se lo reitera el próximo Presidente de Panamá", advirtió Mulino.

El presidente a partir del 1 de julio, también sostuvo que tampoco permitirá que Juntas Directivas vencidas o salientes hagan reuniones para aprobar asuntos de última hora que no hicieron en 5 años. No permitiremos fiesta con dineros del Estado, añadió.

José Raúl Mulino reiteró al contralor Gerardo Solís, que se abstenga de refrendar estas cosas.

ETESA detalló en un comunicado este 22 de junio que tiene el derecho de suscribir mutuos acuerdos como se ha hecho en las anteriores administraciones y que el gerente general y otras cinco personas más tienen derecho a sus indemnizaciones logradas a través de un mutuo acuerdo firmada por la junta directiva.

El gerente general recibirá $249,195; el subgerente Óscar Rendoll, $306,615 mientras que el director de Asesoría Legal, Ramón Palacios $119,366 y el director de Finanzas, Pablo Castrejón $116,577. También estaría beneficiada con $91,068, Zorina Carles, directora de Servicios Corporativos y Daniel Castilla, gerente de Compras, con $77,095.

La entidad expresó que el acuerdo mutuo con el gerente general, Carlos Mosquera, fue redactado de acuerdo con lo “aprobado en el acta de junta directiva que autorizó el presidente”.

También estableció que tiene el derecho de entregar las prestaciones laborales que establece la ley, como vacaciones, décimo tercer mes, prima de antigüedad y la respectiva indemnización.

