Mulino: Visita a Francia logró su cometido en cuanto al tema listas

El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, calificó el viaje a Francia como "exitoso" y que sirvió para impulsar la relación histórica de Francia al más alto nivel.

En su conferencia semanal, Mulino se refirió a su viaje a Francia y la reunión con su homólogo Emmanuel Macron. Destacó que está misión cumplió por completo su propósito, y que sirvió para plantearle lo que para Panamá era fundamental.

Reiteró que tanto Panamá como Francia coinciden en varios temas, más allá de las listas grises, como la biodiversidad y la protección de los océanos.

"Él (Macron) destacó que tiene a Panamá muy pendiente por el tema del aumento del nivel del mar, al encontrarse en nuestro territorio con las primeras islas del continente americano en desaparecer por ese fenómeno", expresó Mulino.

Macron le ofreció a Panamá la ayuda de un experto técnico, que fue designado al Ministerio de Ambiente, desde septiembre, para colaborar con este tema, añadió el presidente.

Igualmente, el presidente francés ratificó los esfuerzos del país en la lucha contra el narcotráfico "está muy consciente del esfuerzo que se hace en Panamá y del tránsito de drogas hacia Europa".

En dicha reunión, también se habló del tema de Naciones Unidas en marco a la participación de Panamá en el Consejo de Seguridad, a partir de enero, y el apoyo de Francia en esos dos años (2025-2026). Macron destacó la visión y posición de Panamá en materia de política internacional sobre Ucrania, Medio Oriente y Venezuela, en cuanto a este último, se habló sobre la migración irregular y de cómo esta no va a parar hasta que termine el "incendio político" en dicho país.

El mandatario reiteró que gigantes multinacionales francesas tienen un pie puesto en Panamá, en proyectos de agua, sobre todo. Manifestó su interés para que estos proyectos concluyan, además, hizo referencia a la morosidad con estas empresas, aseguró que se les pagará sus servicios.

En cuanto a las listas grises, Mulino manifestó que se darán varios movimientos por parte del canciller francés y eurodiputados de la Unión Europea con gran influencia para crear el lobby que permita a Panamá salir de la lista negra de la UE.

"La visita cumplió su cometido en cuanto al tema listas, fui muy enfático en que Panamá mantiene su posición, mientras no salgamos de esa lista, mantenemos la no admisión de cuyos países nos tengan en listas discriminatorias, me siento muy complacido", dijo Mulino.

