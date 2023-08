Municipio Capitalino multó a 75 locales este año por ruido excesivo

Las 24 horas del día los siete días de la semana, la Alcaldía de Panamá atiende la línea telefónica 506-9663 para recibir denuncias por ruido excesivo en el Distrito Capital.

Además toda persona afectada por el ruido puede poner en conocimiento, sin formalidad alguna, el hecho ante el juez de paz del área y la Policía Nacional.

En lo que va del año 2023, 75 locales comerciales, entre discotecas, bares, construcciones y restaurantes, han recibido sanción. Las multas van de $5,000 a $10 mil la primera vez; el monto se duplica si es reincidente.

Desde las 6:00 a.m. hasta las 9:59 p.m. los decibeles no deben pasar de 60 y de las 10:00 p.m. a las 5: 59 a.m. no deben superar 50 decibeles.

Los estudios científicos señalan que el ruido que supera los 70 decibeles puede aumentar la agresividad, la exposición prolongada a fuentes de ruido causa hipertensión y enfermedades cardíacas, afecta la concentración en la lectura, la atención, la resolución de problemas y la memoria.

