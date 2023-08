Navarro: absurdo y vergonzoso la condena contra tuitero Edunar

El excandidato presidencial y exalcalde Panamá, Juan Carlos Navarro tildó de inaceptable, absurdo y vergonzoso, el veredicto de culpabilidad al tuitero Eduardo Narvaez, conocido como Edunar-54, por postear imágenes de la modelo rusa Natasha Ruskova y haciendo referencia a que se parecía a la exprocuradora, Kenia Porcell.

Se le procesó por lesiones personales psicológicas y la Fiscalía pidió una pena de 8 años de prisión.

Para el perredista, la libertad de expresión es sagrada. Esta condena no tiene pies ni cabeza y estemos o no de acuerdo con una persona o con un punto de vista, tenemos que respetar su libertad para expresarlo. Las libertades no son negociables, añadió Navarro.

Los fiscales Frederick Montero y Alía Sulaimán, solicitaron la pena de 96 meses de prisión a Narvaez, de 69 años, y el defensor público de víctimas del delito, Egberto Saldaña, reclamó una indemnización por el monto de $12 mil.

Tras la audiencia, que fue reservada, el defensor Kevin Moncada anunció que interpondrá recursos de impugnación, porque "aquí está mandando un mensaje a los periodistas y caricaturistas del país, de que si haces caricaturas o críticas a políticos poderosos, puedes quedar en la cárcel", es decir que "en vez de avanzar en materia de de de de libertad de expresión, estamos retrocediendo colosalmente".

