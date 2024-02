Nicaragua otorga asilo político a Martinelli

Sobre el caso del que se le acusa, el exjefe de Estado, dijo que es un caso netamente político, “esto fue una transacción completamente legal entre socios”, aseguró y agregó que ni han podido ver el fallo del caso New Business por el cual fue condenado, no cuentan con copia y no puede pedir una revisión.

Nicaragua

Ricardo Martinelli

asilo

Panamá

elecciones 2024

acoso judicial

Lawfare Por: Redacción / Crítica Impreso - Jueves 08 de febrero de 2024 12:00 AM