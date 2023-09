Niegan vinculación con trabajos encubiertos con gringos en era de AI

Adolfo Chichi de Obarrio desmintió categóricamente las acusaciones que lo vinculan a una grabación y a un supuesto trabajo encubierto con las autoridades estadounidenses. Las afirmaciones surgieron recientemente en las redes sociales.

"Hoy me he despertado con una nueva patraña en la que se me vincula con una grabación y un supuesto trabajo encubierto con las autoridades americanas. Tengo que ser categórico, manifestando que no es cierto lo que circula en las redes. No entiendo hasta dónde pueden llegar, que no me quieran, no los culpo; pero que se atrevan a tanto," expresó de Obarrio en su declaración.



El exfuncionario gubernamental lamentó que en la era de la inteligencia artificial (AI), la difusión de información falsa y calumniosa pueda alcanzar niveles sin precedentes. Hizo referencia a casos anteriores en los que líderes de grandes potencias también han sido víctimas de campañas de desinformación y señaló que "todo es posible."

"No puedo controlar quién cree y quién no. Pero sí puedo decir lo que hago o no hago y este no es uno de esos casos," afirmó de Obarrio, subrayando su inocencia en relación con las acusaciones que circulan en línea.

El empresario concluyó su declaración con una reflexión sobre la importancia de distinguir entre ilusiones y realidades en la vida. "El que vive de ilusiones muere de realidades," advirtió, instando a la audiencia a no dejarse llevar por informaciones no verificadas y a buscar siempre la verdad.

