Niños volverán a dar la suerte. A partir de mayo sacarán balotas

Panamá- La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), a través de un comunicado de prensa, destaca que a patir del mes de mayo que reintegrarán la participación de las niñas (os) para extraer las balotas durante el desarrollo de los sorteos.

Los niños (as), entre 5 a 8 de años, que participen en el sorteo de la LNB debe cumplir con el esquema completo de vacunación, uso de mascarillas, aforo, lavado de manos y cumplir con otras normas de bioseguridad.



El Ministerio de Salud aprobó la medida, pero estarán vigilantes de que se cumplan con las normas sanitarias para evitar el contagio de Covid-19.

