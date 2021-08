El presidente de la República, Laurentino Cortizo advirtió que analiza la posibilidad de autorizar que el funcionario público que no se vacune contra el Covid-19 sea encviado a su hogar de lincencia sin derecho a sueldo.

Coritizo pidió a la población que "convenzan a sus seres queridos, a sus compañeros de trabajo de la importncia de vacunarse".

Sobre los funcionarios públicos, Cortizo dijo que la obligación de tordo funcionario público es de vacunarse y afirmó que "no tienen derecho de no estar vacunados, ni de contagiarme a ninguna otra gente".

"Estoy analizando con un grupo de personas la posibilidad de que los que no se vacunan se vayan de licencia sin sueldo a sus casas, al indicar que no tienen derecho de contagiarme a gente que está vacunada y está trabajando.

Las declaraciones del mandatario se dan un díua n el que se anunció las autoridades de salud estudian la opción de aplicar una tercera dosis de reforzamiento contra la covid-19 en el país, donde ya se han detectado casos comunitarios de la contagiosa variante delta del coronavirus.

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre indicó que por instrucción del presidente Cortizo, "ya estamos adelantando pasos y contactos para tener acceso a esa tercera dosis si fuese necesario".

Sucre destacó que ante la aparición de más casos de la variante delta es necesario que la población refuerce las medidas de autocuidado y acuda a vacunarse.