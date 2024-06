¡Nito le deja a Mulino todas las finanzas en rojo!

El presidente electo José Raúl Mulino, advirtió que Panamá enfrentará dificultades, porque en las finanzas públicas no hay número que no esté en rojo y sin contar el pago de la deuda, apenas quedan $500 millones para inversión.

“Viene una temporada difícil. Estuve en la transición del MEF y no hay número que no esté en rojo. Sin contar deuda o servicio a la misma, lo que le entra y sale del país, queda en 500 millones de dólares, supuestamente para inversión. Pero no hemos pagado deuda", dijo el mandatario durante un evento de la Cámara de Comercio, para celebrar los 37 años de la creación de la Cruzada Civilista.

Estamos frente a una situación económica desafiante... yo no estoy aquí para pegar mentira", manifestó el presidente electo.

Aunque hay problemáticas que tanto las bancadas como el gabinete reconocen como prioritarias, encontrar los fondos para financiar esas soluciones, será complejo, sostuvo el gobernante.

Además recalcó que la Caja de Seguro Social será el primer tema que abordará, en una agenda de Estado, para lo cual convocará a todos los presidentes de partidos políticos con el ánimo de buscar un mínimo consenso político para hacer las reformas necesarias.

“Necesitamos a un buen director de la Caja de Seguro Social, decente. Espero que este tema pueda completarse este año”, dijo.

También advirtió que no permitirá que los fondos públicos se utilicen para financiar actividades ilícitas. La Asamblea Nacional, volverá a ser lo que era antes de todas las irregularidades que conocemos", enfatizó.

Además subrayó que ha conversado con todos los diputados y les ha expresado que si sus proyectos son factibles contarán con el apoyo del Ejecutivo.

Frente a la crisis de la basura, exclamó "no hay plata", pero dijo que su meta es poner a andar la Autoridad de Aseo y planteó la posibilidad de, en algún momento, optar por darla en concesión.

Se acabó la vagabundería legislativa

“Les he dicho a los diputados nuevos que se luzcan. En mí no van a encontrar a alguien comprando o alquilando diputados. Además no hay con qué”, expuso.

Mulino afirmó que la Asamblea volverá a ser, en su espacio y presupuesto, lo que fue antes de toda la vagabundería conocida.

También manifestó que impulsará el cambio mediante la Constituyente, un tema que no se le ha olvidado y reiteró que atenderá el tema del agua, uno de sus principales compromisos de campaña.

Parapeto de justica y fallos del telefonazo

En otro aspecto, el mandatario electo consideró que en Panamá hay un parapeto de justicia y recordó aquella frase de Arturo Hoyos: "la justicia del telefonazo", la cual a su criterio sigue hoy más vigente que nunca.

"La justicia del telefonazo rige hoy en día. Los jueces no juzgan conforme al Derecho sino condenan, aupados por ciertos sectores para los cuales la justicia es buena cuando les conviene y una porquería cuando no les satisface", expuso.

Y tras haberlo vivido en carne propia, el mandatario dijo que no quiere que ningún otro candidato a puesto de elección popular pase por ello. Recordó que lo experimentado refleja la descomposición absoluta de las estructuras jurídico-políticas del país.

Para el mandatario lo más doloroso es el concurso de muchos para participar en este tipo de aventuras. De hecho una persona que tuvo una oferta para descalificarlo de las elecciones lo puso en conocimiento de estos planes.

Sin embargo, Mulino subrayó que esta página ya la pasó, aunque no la olvida y guarda importantes reflexiones, sobre todo de la hipocresía social.

"So pretexto de principios y planteamientos vacíos se ha hecho mucho daño", agregó el mandatario.

En este sentido, Mulino rememoró sus seis meses de prisión y las charlas que tuvo con sus amigos de cárcel.

"Cuando te obligan a defecar en una cesta de basura, en frente de los demás, eso es peor que un escopetazo. Cuando te retrasan la comida para que la comas fría, como me pasaba, eso es un escopetazo de perdigones al alma. El rosario es grande", añadió.

La aspiración de Mulino es que todos los panameños sean iguales ante la ley y no víctimas de la persecución política.

'Stop' a la difamación

José Raúl Mulino también manifestó que los cargos públicos están cada vez más expuestos a la mentira y la difamación y que él mismo fue objeto esta semana de falsos señalamientos, luego de solicitar la instalación de una plata eléctrica en su residencia..

"No puedo estar sin luz, por mil razones. Llegó el muchachito de Foco a decir que Naturgy me reemplazó el sistema", comentó.

"Tuve que comprar una planta. Este infeliz salió a decir que Naturgy me la estaba regalando", puntualizó.

