"Nito" no llenó expectativas; CUCO anuncia paro indefinido en Colón

Por considerar que el Presidente Laurentino Cortizo no llenó las expectativas de la Coalición por la unidad de Colón (CUCO) se determinó que el paro se declara de manera indefinida en la Costa atlántica.

El anuncio lo hizo formalmente Edgardo Voitier, uno de los dirigente de esta organización, a eso de las 10:30 pm, en la entrada del colegio Abel Bravo, en una conferencia con los medios de comunicación social.

De acuerdo con Voitier, el concenso de los integrantes del CUCO fue que las respuestas del mandatario no cumplió con la expectativas que requerían los colonenses.

Por lo que a partir de las 6:00, am del viernes, se concentrarán en el sector de los Cuatro Altos para continúar con la lucha en las calles.

Por su parte, Roberto Giono, transportista indicó que ellos mantendrán la línea de paro del sector, porque consideran que el mandatario no dio una respuesta clara en el tema del combustible ni de la construcción de la terminal de buses.

No se brindará el servicio de transporte en Colón.

Asimismo, Orlando García, dirigente gremialista dijo que ellos seguirán en la lucha, e instó a los padres de familia a no enviar a sus hijos a la escuela, porque ellos seguirán respaldado el paro general en la provincia de Colón.

